Brīvdabas muzejā uzstāsies 'Raxtu Raxti' un Fēru salu dziedātāja Eivør

Piektdienas, 20. augusta vakarā, pulksten 19, Juglas ezera krastā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ar pirmo vasaras brīvdabas koncertu norisināsies pasaules mūzikas festivāls "Porta".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Koncertu atklās festivāla debitanti – grupa "Raxtu Raxti" – jaunā ampluā un ar vēl neizskanējušu koncertprogrammu. Pandēmijas laikā grupa strādājusi pie albuma "Vidū Saule", un festivāla apmeklētāji kļūs par pirmajiem tā klausītājiem.

"Tās ir latviešu tautasdziesmas "Raxtu Raxtu" aranžējumos. Iepriekš mūsu repertuārā bija Imanta Kalniņa un citu latviešu autoru mūzika, kā arī pa kādai tautasdziesmai. Un šis ir kaut kādā ziņā eksperiments mums pašiem, varbūt man mazāk, bet pārējiem grupas dalībniekiem, kas nav tādi folkmūziķi kā es un mans brālis Edgars," ar gaidāmo iepazīstina grupas dalībniece un vokāliste Kristīne-Kārkle Kalniņa.

Pasākuma otro daļu ieskandinās citos festivāla gados un savulaik raidījumā "Skaņusaite" iepazītā Vikingu karaliene, Fēru salu viens no atpazīstamākajiem simboliem – dziedātāja Eivør. Piecos skaņdarbos kopā ar viņu uzstāsies Saulkrastu koris "Anima".

Koncertā pirmatskaņojumu piedzīvos arī īpaši Eivør balsij, korim un šim laikam rakstīts darbs. Tā autore, kora "Anima" mākslinieciskā vadītāja un diriģente Laura Leontjeva stāsta: "Šīs dziesmas vēstījums bija ļoti skaidrs. Bija grūtāk atrast tautasdziesmu vārdus. Daudz, daudz lasot, meklēju, kas spēj raksturot to sajūtu, kura bija manī. Sajūta, ka mēs katrs varam būt saule un varam tomēr spēt neļauties kārdinājumam kļūt par sauli, kura ir netīra, kļūt par sauli, kura ķengājas. Kļūt par sauli, kura zaudē savu spožumu, jo šobrīd ir ļoti, ļoti viegli pazaudēt garīgo tīrību. Domājot par šo laiku, vissvarīgākais liekas – turam gaismu sevī un izstarojam to."



Pasaules mūzikas festivālu "Porta" ir aicināti apmeklēt visi, kas ir vakcinējušies pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19 vai var uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Pasākumu kopā ar vecākiem bez maksas var apmeklēt bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, – viņiem nebūs jāveic Covid-19 tests.

Lai nodrošinātu ērtības pasākuma apmeklētājiem, 20. augustā no pulksten 17 būs iespēja veikt siekalu ātro Covid-19 testu. To nodrošinās E. Gulbja laboratorija rindas kārtībā. Ieeja pasākumā no pulksten 17, koncerta sākums pulksten 19.

Biļetes uz Pasaules mūzikas festivāla "Porta" brīvdabas koncertu ir iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasē, kur arī pieejama detalizēta informācija par epidemioloģiskajiem nosacījumiem atbilstoši spēkā esošajiem regulējumiem valstī.