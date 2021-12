Brūss Springstīns pārdevis savu dziesmu katalogu par 500 miljoniem dolāru

Populārais amerikāņu mūziķis Brūss Springstīns pārdevis savas dzīves laikā tapušo mūzikas ierakstu māsterversijas un izdevējtiesības kompānijai "Sony" par kopsummu 500 miljoni ASV dolāru, ziņo BBC. Šis darījums sniedz "Sony" īpašumtiesības uz 20 Springstīna studijas albumiem, tostarp arī rokmūzikas panteonā iekļuvušajiem "Born To Run", "The River" un "Born In The USA".

20 "Grammy" balvu ieguvēja Brūsa Springstīna mūzika pagājušajā gadā atnesa viņam ieņēmumus 15 miljonu ASV dolāru apmērā. Ar šo darījumu mūziķis pievienojies tādiem māksliniekiem kā Bobs Dilans, Blondie un Deivids Bovijs, kuri arī pārdevuši tiesības uz saviem darbiem. Bobs Dilans savu vairāk nekā 600 dziesmu plašo katalogu pārdeva "Universal Music Group" pagājušā gada decembrī par neoficiāli izskanējušiem 300 miljoniem ASV dolāru. Ar Springstīnu noslēgtais darījums kļuvis par līdz šim finansiāli vērienīgāko.

Brūss Springstīns ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem rokmūziķiem pasaulē. Slavu mūziķis ieguva 70. gadu vidū, muzicējot kopā ar grupu "E Street Band". 1975. gadā iznāca albums "Born To Run", kas tika pārdots deviņu miljonu eksemplāru apjomā, bet mūziķa lielākais sasniegums bija desmit gadus vēlāk izdotais "Born In The USA", kas visā pasaulē tika pārdots 30 miljonos eksemplāru. 80. gados Springstīns kaldināja popularitāti arī kanālā MTV, bet 90. gadu sākumā ieguva "Oskaru" par dziesmu "Streets Of Philadelphia", kas skanēja filmā "Filadelfija" ar Tomu Henksu un Denzelu Vašingtonu.

1999. gadā Springstīnu uzņēma rokenrola slavas zālē. Pēdējo gadu laikā viņš turpinājis veiksmīgi radīt albumus, kā arī izdevis savu autobiogrāfiju un iestudējis savai dzīvei un daiļradei veltītu Brodvejas izrāžu sēriju. 2020. gadā iznāca viņa jaunākais albums "Letter To You".