Būs jāsāk vizināties liftā biežāk. Par grupas 'S&T Syndicate' jauno albumu

Eksperimentālākais, ķīmiskākais un reizē fancīgākais skaņdarbs albumā ir "Smuggling Hapinness", kura versiju itin viegli iedomāties kādā "The Chemical Brothers" remiksu platē. Dronīgā ambientā savukārt aizved "The Only Place After the Flood", kas varētu būt lielisks saundtreks kādai īsfilmai par Misisipi vai kaut vai Daugavas nevēlēšanos ievērot krastu esamību. Postroka skāvienos aizved "Get Me Through", apliecinot mīlestību gan pret "Mogwai", gan citiem attiecīgās stilistikas māksliniekiem. Bet vislielāko izaicinājumu klausītājiem met opuss "Time Keeper", kas mainās no mierpilna uz aizvien intensīvāku, lai sadalītos reizinātājos un eksplodētu pašā albuma noslēgumā.

Ja liftos tomēr sāks atskaņot šo programmu, būs jāsāk ar tiem vizināties biežāk.