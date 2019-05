'Cacophonics' laiž klajā albumu un izsludina koncertu

Pašmāju rokgrupa "Cacophonics" laidusi klajā jauno albumu "Fast Food Is 4 Slow People" un aicina klausītājus uz tā prezentācijas koncertu, kas norisināsies 2019. gada 10. maija vakarā Rīgā, Latvijas 1. Rokkafejnīcā, portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

Albumā iekļautas 10 kompozīcijas, kas radušās ļoti dažādos laikos un ko sarakstījuši dažādi grupas dalībnieki, kā rezultātā, pēc dalībnieku domām, albums kopumā ir iznācis gana daudzveidīgs: "Lai gan albuma tapšana ilga veselus četrus gadus, tam ir arī sava gaišā puse – pateicoties dažādiem notikumiem un lietām, kas paralēli šai laikā mūs ietekmējušas, dziesmas iznākušas dažādākas. Savukārt albuma nosaukumu izdomājām ļoti vienkārši – par spīti tam, ka it kā iegūstam laiku uz fast food ēšanas rēķina, albumu tik un tā rakstām lēni, tāpēc arī nosaucām to par "Fast Food Is 4 Slow People".

Grupas vokālists Ingus Sala stāsta: "Esam jaunajā albumā iekļāvuši mazliet no visiem stiliem, kādus klausāmies – ir gan ska un punk garā ieturēti gabali, gan arī postgrunge, alternative rock un elektroniskās mūzikas elementi. Tomēr vislielākais prieks ir par to, ka daudz no tām lietām, kuru realizācijai agrāk meklējām cilvēkus no malas, šoreiz esam izdarījuši pašu spēkiem. Piemēram, visu albumu samiksēja mūsu bundzinieks Valērijs Černejs un videomateriālus samontēja basists Aivars Daugavietis. Atšķirībā no iepriekšējiem ierakstiem, šai albumā esam visnotaļ daudz izmantojuši arī taustiņus un elektronikas efektus. Pirmo reizi arī kādā no mūsu ierakstiem būs dzirdama sievietes balss – sakām lielu paldies dziedātājai Guntai Menģelei, kas piedalījās dziesmas "Message in My Bottle Is a Suicide Note" ierakstā. Pateicamies arī Konstantinam Sedunovam, kurš radīja albuma vizuālo noformējumu."

Aprīļa sākumā "Cacophonics" iepazīstināja klausītājus ar plates atklāšanas kompozīciju "The Noble and Great", bet pirms nedēļas klajā nāca viena no diskā iekļautajām liriskākajām dziesmām – "Time". Albuma prezentācijas koncertā 10. maijā Latvijas 1. Rokkafejnīcā grupa "Cacophonics" izpildīs visas jaunajā albumā iekļautās dziesmas, kā arī zināmākos skaņdarbus no iepriekšējiem ierakstiem.

Grupa "Cacophonics" dibināta 2002. gadā Cēsīs, līdz šim izdevusi divus minialbumus, sešus singlus, kā arī nospēlējusi aptuveni 250 koncertu, ar tiem viesojoties arī abās pārējās Baltijas valstīs, Slovākijā, Ungārijā, Polijā un Krievijā.

Vairāk par "Cacophonics" iespējams uzzināt grupas mājaslapā.