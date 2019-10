Cēsīs jauno albumu prezentēs grupa 'Penguin Cafe'

2020. gada, 11. janvārī sava jaunā albuma "Handfuls of Night" pasaules koncertturnejā Vidzemes koncertzālē "Cēsis" uzstāsies leģendārā grupa "Penguin Café", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Apvienībai raksturīgajā laikmetīgā minimālisma, klasiskās un kamermūzikas skaņu estētikā albuma skaņdarbi aktualizē vides jautājumus un pievērš uzmanību apdraudētajām Antarktikas jūrām.

Piektdien, 4. oktobrī, ierakstu zīmols "Erased Tapes" laiž klajā "Handfuls of Night", ilgi gaidīto nākamo albumu pēc grupas "Penguin Café" daudz cildinātā 2017. gadā tapušā "The Imperfect Sea". To iedvesmojusi Antarktika, Artura Džefsa ceļojums pa polārpētnieka Roberta Skota pēdām un pingvīni, kas mājo šajā pasaules malā.

"Tā ir nojausma par vietu, kas iemieso radošo garu ‒ vietu, kur bezgalīga telpa un tukšums, kas, tiesa gan, sakņojas skaistuma un pārlaicīguma izjūtā, kļūst par ideālu kontekstu, kurā radīt kaut ko jaunu," Arturs Džefss.

Pēc albuma iznākšanas, gaidāmi koncerti Lielbritānijā, kuriem 2020. gadā seko Eiropas turneja, kuru kā pirmais atklāj koncerts Cēsīs.

"Izmantojot vijoles, altu, čellu, kontrabasu, sitamos instrumentus, pianīnu un flīģeli, sintezatoru, harmoniju un citus mūzikas instrumentus, jaunajā albumā Artūrs Džefss ar saviem līdzgaitniekiem radījuši virkni spilgtu panorāmisku skaņu ainavu, kam vienlīdz raksturīgs intelektuāls smeldzīgums un emociju dziļums," raksta koncerta rīkotāji.

Apvienību "Penguin Café" Arturs Džefss radīja 2009. gadā, sasaucot kopā pulciņu talantīgu, bet ļoti atšķirīgu mūziķu, tajā skaitā ‒ grupu "Suede" un "Gorillaz" dalībniekus, lai, desmit gadus pēc sava tēva Saimona Džefsa pāragrās nāves 1997. gadā, atkal skanētu visā pasaulē pazīstamā "Penguin Café Orchestra" mūzika.