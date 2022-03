Cēsīs notiks koncerts Ukrainas atbalstam 'Roks pret okupāciju'

Sestdien, 12. martā, Cēsu pils parkā ar zināmāko pašmāju rokgrupu dalību norisināsies atbalsta koncerts Ukrainai "Roks pret okupāciju". Pasākumā mūziķi vērsīs uzmanību uz Krievijas cietsirdīgo un nepieņemamo iebrukumu, ar ziedojumiem aicinot atbalstīt ukraiņu tautas cīņu par brīvību.

Vakara gaitā uzstāsies tādas Latvijā plaši pazīstamas grupas kā "Pērkons", "Dzelzs vilks", "Inokentijs Mārpls", "Oranžās brīvdienas", "Queentessence" un Rihards Saule. Apmeklētājus pārsteigs arī iepriekš neizziņotas muzikālas performances.

Koncerts, ko organizē Cēsu "Fonoklubs" un grupa "Oranžās brīvdienas", būs bezmaksas un tā laikā pasākuma apmeklētāji tiks aicināti atbalstīt Ukrainas cilvēkus un bruņotos spēkus, zvanot uz "Ziedot.lv" tālruni 9000 6086.

"Ir grūti aptvert to, kas pašlaik notiek vien dažu simtu kilometru attālumā no Latvijas. Tas, kā katrs individuāli varam paust atbalstu, ir ne vien ziedojot, ja ir iespēja, bet arī skaļi stāstot par notiekošo Ukrainā - iestāties par cilvēktiesībām un pret šādu nepiedodamu agresiju" saka viens no pasākuma rīkotājiem – "Fonokluba" programmas direktors Marts Sildniks. "Tā kā rokmūzika vienmēr ir asociējusies ar pretošanos tam, kas nepieņemams, vēlējāmies sniegt savu artavu, sarīkojot skaļu koncertu par godu īstajām šī laika rokzvaigznēm – apbrīnojami sīkstajiem ukraiņiem."

Koncerta sākuma laiks ir paredzēts pulksten 17, bet noslēgums – pulksten 22.

Koncertu vadīs rokmūzikas pazinējs Gustavs Terzens. Tā video tiešraidei, ko nodrošinās "ReTV", būs iespējams sekot līdzi vairākos pašmāju medijos. Koncerta "Facebook" pasākums atrodams šeit.