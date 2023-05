Cēsīs notiks Krēmera un 'Kremerata Baltica' sezonas izskaņas koncerts

6. maijā koncertzālē "Cēsis" gaidāms tradicionālais sezonas izskaņas koncerts ar Gidonu Krēmeru un orķestri "Kremerata Baltica", "Delfi" informē pasākuma rīkotāji. Šoreiz programmas centrā būs japāņu komponista Šigeru Umebajaši skaņdarbs vijolei, stīgu orķestrim un sitaminstrumentiem "Japāņu gadalaiki". Līdzās tam – Ģērģs Ligeti un fantāzijas par Franča Šūberta "Ziemas ceļu".

Ik gadu koncertsezonas izskaņā Cēsīs viesojas kamerorķestris "Kremerata Baltica", dāvājot klausītājiem nedzirdētas programmas un jaunatklājumus. Šoreiz izcilais vijolnieks Gidons Krēmers un orķestris programmas centrā likuši pasaulē labi pazīstamā japāņu filmu komponista Šigeru Umebajaši ciklu "Japāņu gadalaiki". Skaņdarbs vijolei, stīgu orķestrim un sitaminstrumentiem rakstīts īpaši Krēmeram un "Kremerata Baltica". Tā pirmatskaņojums notika Kronberga Akadēmijas festivālā Vācijā 2015. gada septembrī un vēlāk arī komponista dzimtenē Japānā, Tokijā 2015. gada oktobrī.

Šigeru Umebajaši dzimis 1951. gadā un pasaules uzmanības lokā nokļuvis ar filmu partitūrām, no kurām daudzas ir saņēmušas prestižas balvas. Viņš ir veidojis skaņu celiņus vairāk nekā trīsdesmit japāņu filmām, savukārt viņa starptautiskie panākumi ir Džana Jimou filma "Lidojošo dunču nams ("The House ok flying daggers"), Toma Forda "Vientuļais vīrs" ("A Single Man") un Vonga Karvaja "Noskaņojums mīlēt" ("In the Mood for Love").

Līdzās Japānas noskaņai – ungāru un austriešu komponista Ģērģa Ligeti Pirmais stīgu kvartets "Métamorphoses Nocturnes". Ligeti ir viens no nozīmīgākajiem divdesmitā gadsimta otrās puses mūsdienu klasiskās mūzikas komponistiem, kura 100. jubileju šogad atzīmē visa mūzikas pasaule.

Koncerta otrajā daļā skanēs Gidona Krēmera iniciēts skaņdarbu cikls, kas veltīts "Kremerata Baltica" 25. gadadienai "Cits Ziemas ceļš" – iedvesmojoties no Franča Šūberta. Meistars ierosinājis daudzu skaņdarbu tapšanu, un bieži vien tie ir veltījumi kādam iemīļotam komponistam.

Jau pirms 20 gadiem Leonīds Desjatņikovs Gidona Krēmera uzrunāts veltīja viņam un "Kremeratai Baltica" darbu vijolei un stīgu orķestrim "Wie der (alte) Leiermann…", kurā atsaucās uz Šūberta dziesmu cikla "Ziemas ceļš" pēdējo dziesmu. Komponists atzīmēja, ka šī 19. gadsimta sākumā rakstītā dziesma ir minimālisma meistardarbs, un viņa paša opuss nav uzskatāms ne par parafrāzi, ne fantāziju, bet gan par šīs melanholiskās dziesmas komentāru – darbu, kurā viņa paša stils savienojas ar Austrijas romantiskās mūzikas alūzijām.

Ciklā "Cits Ziemas ceļš" fantāziju komentārus par Šūberta tēmu sniegs vēl trīs Gidona Krēmera uzaicināti komponisti – Raminta Šerkšņyte, Aleksanders Raskatovs un Georgijs Osokins.

Koncerta biļetes nopērkamas koncertzāles "Cēsis" un "Biļešu paradīzes" kasēs.