Cēsīs notiks pianista Ļubomira Meļņika ukraiņu karavīriem veltītā albuma prezentācija

27. maijā koncertzālē "Cēsis" notiks ukraiņu komponista un pianista Ļubomira Meļņika jaunākā albuma "The Sacred Thousand" prezentācijas koncerts, "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova. Albums veltīts ukraiņu karavīriem, kuri stājās pretī Krievijas armijas pārspēkam, vairākas nedēļas saglabājot savas pozīcijas "Azovas" tērauda rūpnīcā Mariupolē. Šī būs Meļņika pirmā uzstāšanās Cēsīs.

Ukraiņu komponists un pianists Ļubomirs Meļņiks, dēvēts arī par klavieru pravieti, ir jaunas klaviermūzikas valodas – sauktas par nepārtraukto mūziku – aizsācējs un viens no mūsu laika izcilākajiem klavieru virtuoziem. Ar savu neparasto klavierspēles tehniku viņš glezno vēl nedzirdētas skaņu ainavas.

Albums "The Sacred Thousand" ir padrūms un pārdomu pilns, veltīts varonīgajiem ukraiņu karavīriem. "Mūzika ir kā ceļojums cilvēka dvēselē, mūsu garīgā spēka skaistajās dzīlēs. Šis ir vēsturisks albums, ko vajadzētu dzirdēt!" saka Ļubomirs Meļņiks.

Foto: Publicitātes foto

Koncerts notiek sadarbībā ar Latvijas džeza izdevniecību "Jersika Records", kuras paspārnē ierakstīts un izdots jaunais albums "The Sacred Thousand".

Ļubomirs Meļņiks 20. gadsimta 70. gadu vidū sāka strādāt pie jaunām klavierspēles koncepcijām, kas apvienoja "Advanced Classical" klavieru tehniku ar cīņas mākslu – "Tai Chi" un "Kung Fu" – filosofijām. Gadu gaitā viņa tiekšanās uz pilnību atklājusi pilnīgi jaunas klavierspēles dimensijas, kas ļauj viņam spēlēt tādā ātrumā, kāds nekad nav bijis iedomājams, un uz klavierēm radīt vēl nedzirdētus skaņas efektus. Meļņika dziļi personīgie priekšnesumi ir sajūsminājuši klausītājus visā pasaulē, bet tehniski virtuozie skaņdarbi ir apmulsinājuši profesionāļus, jo tos praktiski nevar atskaņot pat izcilākie pianisti.

Laikā no 1980. līdz 1990. gadam Ļubomirs Meļņiks izdevis sešus albumus, bet "The song of galadrie" Ņujorkas "Stereo Review magazine" novērtēja kā "vienu no 10 svarīgākajiem mūsu laika albumiem". Kopš 2002. gada viņš ir izdevis apmēram 16 jaunus digitālos albumus, tostarp "Illirion" kompānijas "Sony Classical" paspārnē.

Pēdējos gados Meļņiks uzstājas dažādos mūzikas festivālos un sniedz koncertus visā pasaulē – Eiropā, Ziemeļamerikā, Ķīnā un Japānā. Viņu interesē tehnoloģiju inovācijas, kas var uzlabot un padziļināt klausītāju mūzikas pieredzi, un Ļubomirs pastāvīgi sadarbojas ar dažādiem skaņu inženieriem, lai uzlabotu digitālo ierakstu tehnikas.

Koncerta biļetes nopērkamas koncertzāles "Cēsis" un "Biļešu paradīzes" kasēs.