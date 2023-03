Cēsīs uzstāsies dziedātāja, hita 'Lovers Are Strangers' autore Mišela Gureviča

Vidzemes koncertzālē "Cēsis" sestdien, 25. martā, Eiropas koncertturnejā uzstāsies kanādiešu dziedātāja un dziesmu autore Mišela Gureviča (Michelle Gurevich), kura iepriekš klausītajiem bijusi pazīstama arī ar skatuves vārdu Chinawoman.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mišelas Gurevičas dziesmas ir traģikomiskas, melodiskas, sakāpināti emocionālas un drūmi valdzinošas – tā dziedātājas daiļradi apraksta koncerta rīkotāji. "Mūziķes dūmakaini intīmajās balādēs ar skaudri fatālistiskiem tekstiem netrūkst ne humora, ne skarba reālisma," par Gureviču raksta organizatori.

Latvijas klausītājiem Gureviča, iespējams, vislabāk pazīstama pēc Jura Poškus filmas "Kola Cool" – viņas dziesma "Lovers are Strangers" 2012. gadā uzņemtās latviešu kinofilmas galvenā muzikālā tēma. Dziedātāja jau iepriekš uzstājusies Latvijā – 2012. gadā viņa bija viena no festivāla "Laba daba" galvenajām māksliniecēm.

Mišela Gureviča dzimusu Toronto Krievijas ebreju imigrantu ģimenē. Mišelas tēvs bija inženieris no padomju Ļeņingradas, bet māte – toreizējā Kirova (tagadējā Marijas) teātra balerīna no Odesas. Sākotnēji Mišela Gureviča vēlējās kļūt par kinorežisori un mūzikai pievērsās tikai pēc desmit kinoindustrijā nostrādātiem gadiem.

Viņa uzaugusi, klausoties savu vecāku 70. gadu padomju un Rietumu skaņuplašu kolekciju. No šī perioda uz viņas pašas dziesmām pārceļojusi dekadentiski dramatiskā un neviltoti kaismīgā taustiņinstrumentu un sintezatora skaņa, kas nodrošina fonu vientuļās balss spēcīgajam pārdzīvojumam; vokālie motīvi vienmēr raisa asociācijas, taču tās nav precīzi atpazīstamas plašajā Eiropas šansona tradīcijas jūklī.

Mūziķes karjeru Mišela Gureviča sāka, ierakstot dziesmas savā guļamistabā. Iesākumā viņa izvēlējās sev skatuves vārdu Chinawoman (Ķīniete), taču, izpelnījusies kritiku par šādu sev svešu etnisko atsauču piesavināšanos, atteicās no tā un sāka uzstāties, saucoties savā īstajā vārdā.

Līdz šim Gureviča izdevusi piecus albumus. Jaunākais no tiem "Ecstasy in the Shadow of Ecstasy" iznāca 2020. gadā. Savukārt 2022. gada martā, neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā mūziķe izdeva singlu "Goodbye My Dictator".

Koncerta iesildītājmākslinieks būs Mišelas Gurevičas izraudzītais Twin Sons. Twin Sons ir skotu multiinstrumentālista Robina Tomsona skatuves vārds. Viņš kopš 2010. gada ir arī Mišelas Gurevičas pavadošās grupas dalībnieks. Kā bundzinieks Tomsons plaši koncertējis kopā ar kanādiešu "indie-pop" grupu "The Hidden Cameras".

Koncerta sākums pulksten 19, Mišela Gureviča uz koncertzāles "Cēsis" skatuves kāps pulksten 20. Apmeklētāju ērtībai, iegādājoties atsevišķu biļeti, ir iespēja no Rīgas uz koncertu un atpakaļ nokļūt ar īpaši norīkotu autobusu. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.