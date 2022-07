Cēsu mākslas festivālā koncertēs Raimonds Pauls un Daumants Kalniņš

Nākamajā svētdienā, 7. augustā, plkst. 19.00 Cēsu pils parka skaistajā un ainaviskajā estrādē izskanēs par tradīciju kļuvušais Cēsu mākslas festivāla brīvdabas notikums. Šoreiz apmeklētājus priecēs Daumants Kalniņš, Latvijas Radio bigbends un orķestra "Sinfonietta Rīga" stīgu grupa, portālu "Delfi" informēja festivāla rīkotāji. Pie klavierēm – maestro Raimonds Pauls. Viņu izpildījumā dzirdēsim gan maestro 60.–70. gadu hitus, gan teātra un kino mūzikas izlasi.

"Vasaras vakariem Cēsu pilsparkā piestāv koncerti džeza noskaņās, bet, ja tie ir pasaules klases mākslinieki kā Radio bigbends, Raimonds Pauls un Daumants Kalniņš, tad šāds vakars sniegs īstu baudījumu! Šie mākslinieki, protams, arī agrāk ir uzstājušies Cēsīs, taču ar šādu programmu un šādā sastāvā – pirmo reizi! Noslēdzot ar šo koncertu 16. Cēsu mākslas festivāla mūzikas programmu, vēlamies atstāt saviem klausītājiem gaišu un pozitīvām emocijām pilnu pēcgaršu," par koncertu saka festivāla mūzikas programmas vadītāja Indra Lūkina.

"Esam pagodināti būt daļa no šīgada Cēsu mākslas festivāla. 7. augusta vakars būs maestro Raimonda Paula mūzikas svētki. Atskaņosim mūziku no dažādiem viņa daiļrades periodiem. Priecājamies, ka ir iespēja notikumus aizvadīt lieliskajā mūziķu kompānijā, tajā skaitā – strādājot kopā ar vienu no labākajiem maestro dziesmu interpretiem, dziedātāju Daumantu Kalniņu," iezīmē Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags.

Raimonda Paula un Daumanta Kalniņa sadarbība ilgst gandrīz desmit gadu garumā. Abiem bijušas kopīgas programmas ar Latvijas Radio bigbendu, orķestri "Rīga", Ilonu Bageli, Dināru Rudāni, Kristīni Prauliņu, LNSO stīgām un arī divatā, iestudējot ciklu "Putnu dziesmas" ar Ineses Zanderes dzeju.

Cēsu koncertā līdzās Zanderes iedvesmotām tarantellām un vīgriežu valšiem būs populāras un senmīļotas Maestro dziesmas ar Jāņa Petera, Annas Rancānes un Dainas Avotiņas dzeju. Tāpat atmiņā varēsim atsaukt lieliskās balādes ar Imanta Ziedoņa tekstiem. Programmā iekļauts arī Raimonda Paula 60. gadu instrumentālais šedevrs "Dienvidu akvareļi". Koncerta apmeklētāji noteikti atpazīs tādas iemīļotas dziesmas kā "Pēdējā lapa", "Nenosūtītā vēstule", "Jel pažēlo", "Viss nāk un aiziet tālumā" u.c. Izskanēs arī rokenrola notis.

Cēsu Mākslas festivāls šogad norisinās sešpadsmito reizi. Tā ietvaros Cēsu Laikmetīgās mākslas centrā no 9. jūlija līdz pat 14. augustam skatāma laikmetīgās mākslas izstāde "Zilā līča māja", kuras balsts ir mākslinieku Evitas Vasiļjevas un Kaspara Groševa sadarbība.

Koncertzāles "Cēsis" galerijā līdz 14. augustam skatāma Daiņa Pundura keramikas trauku izstāde "Lielo dzīvnieku gaidot". Ekspozīcija ir iecerēta kā inscenējums pagātnē nenotikušiem notikumiem.

Savukārt līdz 28. augustam Cēsu Izstāžu namā būs apskatāma izstāde "Bruno Vasiļevskis. P.S." Tās uzmanības centrā ir viena no spilgtākajām personībām Latvijas 20. gadsimta otrās puses glezniecībā. Izstādē līdzās Bruno Vasiļevska darbiem būs skatāmi Imanta Lancmaņa, Jura Pudāna, Maijas Tabakas, Miervalža Poļa u. c. mākslinieku darbi.

31. jūlijā koncertzālē "Cēsis" aizsāksies teātra izrāžu Grand Prix skate. 31. jūlijā skatītājiem būs iespēja vērot Dailes teātra izrādi "Esiet sveicinātas, skumjas", 3. augustā Liepājas teātra "Sarunu koncerts. Čaklais. Cits", 10. augustā Valmieras drāmas teātra "Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?", savukārt 20. augustā – Latvijas Nacionālā teātra "Mazā naudiņa". Izrāžu atlasi veikusi teātra kritiķe, Zane Radzobe. Pilna festivāla programma skatāma šeit.