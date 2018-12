Ceturto 'Austras balvu' ieguvis grupas 'Polifauna' albums 'You Look Like A Lost Soul'

30. novembra vakarā Mūzikas namā "Daile", notika "Austras balvas 2018" nominantu koncerts un balvas pasniegšanas ceremonija, kura laikā tika noskaidrots, ka šī gada "Austras balvu" ieguvusi grupa "Polifauna" par savu debijas albumu "You Look Like A Lost Soul".

Savukārt portāla "Delfi" simpātiju balvu, kuras uzvarētāju nosaka portāla lasītāji īpašā balsojumā, ieguva Arturs Skutelis un "Tvērumi", kas "Austras balvai 2018" bija nominēti par albumu "Nekad Nekur".

"Austras balvu" katru gadu pasniedz albumam, ko mūzikas kritiķu un mūzikas industrijas pārstāvju žūrija atzinusi par gada labāko albumu Latvijā. Šī bija jau ceturtā reize, kad balva tiek pasniegta. Iepriekšējos gados to ieguvis Alises Jostes albums "Hardships Are Ships", grupas "Rīgas modes" – "Fantastiski", kā arī grupas "Satellites LV" albums – "Varavīksnes galā". Uz šī gada "Austras balvu" pretendēja vairāk nekā astoņdesmit ierakstu, no kuriem balvas žūrijas locekļi izvirzīja desmit fināla nominantus. Pēc pretendetu izziņošanas, žūrijas locekļu balsojumā tika izvēlēts viens uzvarētājs, kas atzīts par šī gada labāko mūzikas albumu Latvijā.

Šī gada "Austras balvas" ieguvēja – grupa "Polifauna" – ceremonijā saņēma ne tikai koktēlnieka Daniela Vainovska radīto statuju, bet arī naudas balvu 1000 eiro apmērā turpmākās radošās darbības veicināšanai, ko nodrošina Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA). Tikmēr publikas balsojuma uzvarētāji Arturs Skutelis un Tvērumi no portāla "Delfi" balvā saņēma iespēju izvietot tajā reklāmu 1000 eiro apmērā.

Pirms uzvarētāju paziņošanas pasākums tika ievadīts ar "Austras balvas" nominantu koncertu, kurā uz skatuves kāpa lielākā daļa balvas nominantu – to vidū bija "The Sound Poets", "Tautumeitas", Arturs Skutelis un "Tvērumi", "Sigma", "Polifauna", Imants Daksis un Evija Vēbere. Koncertu un balvas pasniegšanu tiešraidē pārraidīja "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv", kā arī portāli "LSM" un "Delfi". Video tiešraides ierakstu iespējams noskatīties "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv"

"Facebook" kontā, kā arī portālā "Replay.lv".

"Austras balvai" šogad bija nominēti albumi:

Arturs Skutelis un "Tvērumi" – "Nekad, nekur"

"Domenique Dumont" – "Miniatures De Auto Rhythm"

Evija Vēbere – "Sirdsbūt"

Imants Daksis – "Ass"

Instrumenti – "Atkala"

Polifauna – "You Look Like A Lost Soul"

Sigma – "Mitoloģijas"

Spāre – "Masa"

Tautumeitas – "Tautumeitas"

The Sound Poets – "Trīs"

"Austras balvas" žūrijā, līdzās tās dibinātājiem Laurim Anstrautam un Normundam Vucānam, arī šogad darbojas Latvijas respektablākie mūzikas žurnālisti, kā arī vairāki mūzikas industrijas profesionāļi. To skaitā atrodami laikraksta "Diena" mūzikas žurnālists Uldis Rudaks, "Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" ētera personības Toms Grēviņš, Artis Volfs un Karmena Stepanova, portāla "Tvnet" mūzikas žurnālists Jānis Žilde, "Radio 7" dibinātājs un dīdžejs Egons Reiters, mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis, "Radio NABA" ētera personība Atis Žagars, "Music Export Latvia" izpilddirektore Agnese Cimuška, portāla "Delfi" kultūras redaktore Nora Rieksta-Ķenģe, mūzikas žurnālists Klāss Vāvere, LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, portāla "Satori" redaktors Ilmārs Šlāpins, portāla "LSM" mūzikas žurnāliste Aiga Leitholde, kluba "Depo" vadītājs Guntis Vanags, kā arī mūziķis Edgars Žilde, kurš pārstāv pagājušā gada uzvarētājus - grupu "Satellites LV". Tāpat žūrijā atrodami arī mūzikas žurnālisti no kaimiņvalstīm – laikraksta "Lietuvos Rytas" mūzikas žurnālists Ramūnas Žilnis, kā arī Baltkrievijas mūzikas portāla "Experty.by" galvenais redaktors Dmitrijs Bezkorovainijs.