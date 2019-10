Ciklā 'Kino un teātra mūzika' viesosies komponists Valts Pūce

Sestdien, 9. novembrī, pulksten 19.00, Dzintaru koncertzālē notiks cikla "Kino un teātra mūzika" piektais koncerts, kurā viesosies komponists Valts Pūce, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Koncertā izskanēs Valta Pūces komponētās melodijas no teātra no izrādēm "Šveiks", "Sūnu ciema zēni", "Velniņi", "Burvis no Ozas zemes" un citām. Kopā ar komponistu uz skatuves būs pavadošā grupa un solisti.

Saglabājot intrigu, mākslinieku vārdi, kuri piedalīsies nākamajos koncertos, tiek turēti noslēpumā. Iepriekšējos koncertos pie Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna un Imanta Kalniņa viesojās tādi populāri mākslinieki kā Dons, Intars Busulis, Renārs Kaupers, Latvijas Radio bigbends Dināra Rudāne, "Carnival Youth", "Autobuss debesīs", Zigfrīds Muktupāvels, Annija Putniņa, Amber, Ance Krauze un daudzi citi, solot arī nākamo koncertu apmeklētājiem daudz pārsteigumu.

Komponists Valts Pūce dzimis režisora Voldemāra Pūces ģimenē. Absolvējis Emīla Dārziņa speciālo mūzikas skolu un Latvijas Valsts konservatorijas kordiriģēšanas nodaļu pedagogu Jura Kļaviņa, Ilgvara Matroža un Mendeļa Baša vadībā. Latvijas Valsts konservatorijā Pūce apguvis kompozīciju pie Paula Dambja, Selgas Mences un Pētera Plakida. Vadījis korus Alojā un Ulbrokā, vokālo ansambli "Liesma". 1986. gadā Valts Pūce nodibinājis ansambli "Marana", bet 2006. gadā – Pūces etnogrāfisko orķestri. Latvijas Autoru apvienības (LAA) valdes loceklis kopš 2000. gada. Latvijas Komponistu savienības (LKS) biedrs kopš 2006. gada.

2019. gada pavasarī Dzintaru koncertzāle un Latvijas Nacionālā teātra izpilddirektors Ojārs Rubenis aizsāka jaunu koncertu ciklu "Kino un teātra mūzika". Līdz šim izskanējuši četri koncerti, kuros klausītāji tikās ar komponistu Raimondu Paulu, Jāni Lūsēnu, Imantu Kalniņu un Zigmaru Liepiņu.

Cikls "Kino un teātra mūzika" ir veidots kā sirsnīga saruna ar populāriem un tautā iemīļotiem komponistiem par viņu radīto mūziku leģendārām 20. gadsimta izrādēm un kinofilmām. Koncertos viesojas ne tikai ar komponisti, bet arī kinofilmu aktieri, mūziķi un dziedātāji, ar kuriem komponistiem ir izveidojusies cieša sadarbība.