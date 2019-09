Ciklā 'Kino un teātra mūzika' viesosies komponists Zigmars Liepiņš

Piektdien, 11. oktobrī, pulksten 18.00, Dzintaru koncertzālē notiks cikla "Kino un teātra mūzika" ceturtais koncerts, kurā notiks tikšanās ar komponistu Zigmaru Liepiņu, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Koncertā izskanēs Zigmara Liepiņa komponētās melodijas no tādām filmām kā "Vajadzīga soliste" un "Sarkanais mežs", operas "Parīzes Dievmātes katedrāle", muzikālās drāmas "Vadonis", kā arī teātra izrādēm "Adata", "Trīs musketieri", "Trīs draugi", "Iedomu spoguļi", "Punktiņa un Antons", "Žanna d'Arka". Pats autors koncertā būs pie klavierēm un izpildīs skaņdarbus kopā ar solistiem un instrumentālo grupu.

Komponists un taustiņinstrumentālists Zigmars Liepiņš dzimis Liepājā, mūziķu ģimenē. Beidzis Liepājas mūzikas vidusskolu un Latvijas Valsts Konservatoriju. Septiņpadsmit gadu vecumā sācis sacerēt pirmās dziesmas, kā arī spēlēt Liepājas grupā "Santa". No 1973. gada bijis ansambļa "Modo" taustiņinstrumentālists un dziesmu autors, vēlāk arī tā vadītājs. 1982. gadā ansamblis "Modo" ieguva nosaukumu "Opus", un Zigmara Liepiņa vadībā grupa pastāvēja līdz 1989. gadam. 20. gadsimta 80. gadu sākumā Zigmara Liepiņš nokļuva popularitātes virsotnē, radot virkni tā laika hitu ("Vēl ir laiks", "Viss kārtībā", "Ceļojums", "Dziesma par rozīti", "Sentiments" u. c.). 1983. gadā viņš guva ievērību ar mūziku pirmajai Rīgas kinostudijas muzikālajai spēlfilmai "Vajadzīga soliste". Līdztekus darbībai estrādes mūzikas jomā komponējis mūziku teātra izrādēm, un darbība teātra žanrā vainagojusies ar rokoperu "Lāčplēsis", operu "Parīzes Dievmātes katedrāle" un "No rozes un asinīm". No 2013. līdz 2019. gadam bija Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs. Saņēmis Triju zvaigžņu ordeni (IV šķira, 2002) un Latvijas Lielo mūzikas balvu (par operu "Parīzes Dievmātes katedrāle", 1997).

"Kino un teātra mūzika, manuprāt, ir neatņemama sastāvdaļa emocionāli precīzai iedarbībai uz skatītāju. Bieži vien, skatoties stāstu, mēs to pat nepamanām. Un tomēr uz mirkli iedomāsimies, ka skaņu partitūras nav... Latvijā šai mūzikai ir bagātas tradīcijas, sākot no vecmeistara Jāņa Ivanova un Marģera Zariņa līdz jaunajiem skaņražiem," uzsver jaunā koncertu cikla "Kino un teātra mūzika" vadītājs Ojārs Rubenis.

2019. gada pavasarī Dzintaru koncertzāle un Latvijas Nacionālā teātra izpilddirektors Ojārs Rubenis aizsāka jaunu koncertu ciklu "Kino un teātra mūzika". Līdz šim izskanējuši trīs koncerti, kuros klausītāji tikās ar komponistu Raimondu Paulu, Jāni Lūsēnu un Imantu Kalniņu.

Cikla "Kino un teātra mūzika" koncerti iecerēti kā sirsnīgas sarunas ar populāriem un tauta iemīļotiem komponistiem par viņu radīto mūziku leģendārām 20. gadsimta izrādēm un kinofilmām. Koncertos tiksimies ne tikai ar komponistiem, bet arī kinofilmu aktieriem, mūziķiem un dziedātājiem.