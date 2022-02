'Coachella' festivāls notiks bez Covid-19 ierobežojumiem, paziņo organizatori

Viens no populārakajiem mūzikas festivāliem pasaulē - "Coachella" - šogad notiks klātienē un bez jebkādiem Covid-19 ierobežojumiem, tai skaitā netiks prasīti negatīvi testi un masku valkāšana, atsaucoties uz festivāla organizatoriem, ziņo "Variety".

Tādu pašu vēsti izplatījusi arī "Stagecoach" festivāla komanda. "Esam gatavi aizvadīt neticami skaistu nedēļas nogali un ziņojam, ka nebūs ne vakcinācijas, ne testu, ne masku valkāšanas prasību," teikts festivāla paziņojumā.

Abi festivali notiek Kolorado tuksneša Koačella ielejā un tos organizē viena kompānija.

"Coachella" festivāls, kas allaž iesāk brīvdabas festivālu sezonu un pulcē popmūzikas zvaigžņu plejādi, šogad notiks divās nedēļas nogales ar identisku programmu - no 15. līdz 17. aprīlim un no 22. līdz 24. aprīlim. Savukārt "Stagecoach", kas vairāk akcentē kantrī mūziku un pulcē konservatīvāku publiku, notiks no 29. aprīļa līdz 1. maijam.

"Coachella" mājaslapā arī norādīts, ka šie atvieglojumi var arī mainīties, atgriežoties pie stingrākiem ierobežojumiem, ja to prasīs konkrētā brīža epidemioloģiskā situācija un štata kopējā politika Covid-19 ierobežošanā.

"Coachella" festivāla galvenie mākslinieki šogad būs britu mūziķis un aktieris Harijs Stailss (Harry Styles), dziedātāja Billija Eiliša (Billie Eilish) un reperis Kanje Vests.

Mūzikas un mākslas festivāls "Coachella Valley Music and Arts Festival" notiek kopš 1999. gada un ir kļuvis par vienu no apmeklētākajiem un pelnošākajiem mākslas un mūzikas festivāliem ASV.

Kopš 2012. gada lielā pieprasījuma dēļ festivāls ar identisku mākslinieku sarakstu notiek divas nedēļas nogales pēc kārtas.