Grupa "Coldplay" 15. oktobrī laidusi klajā savu devīto studijas albumu "Music Of The Spheres". Līdz ar albuma iznākšanu publicēts arī jauns singls un tā teksta video "Let Somebody Go", kas tapis kopā ar dziedātāju Selenu Gomezu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda grupas izdevēji no "Warner Music", albums jau ir pieejams visās mūzikas straumēšanas vietnēs un mūzikas veikalos.

Jaunajā albumā "Music Of The Spheres" iekļautas dziesmas "Higher Power", kuru pirmo reizi atstaņoja franču kosmonauts Tomass Peskē (Thomas Pesquet) starptautiskajā kosmosa stacijā un kas drīz vien ieguva pasaules hita statusu, kā arī dziesma "My Universe" ar korejiešu puišu grupas "BTS" dalību, kas "Coldplay" ļāvusi sasniegt jaunu auditoriju. Dziesmas video skatījumu skaits "YouTube" jau sniedzas pāri 100 miljoniem.

Dienu pirms albuma izdošanas "Coldplay" izziņoja vērienīgu stadionu turneju, kas sāksies nākamajā gadā. Vairāk informācijas par koncerta norises vietām meklējama grupas mājaslapā. Līdz ar koncertturnejas izziņošanu, "Coldplay" dalībniekiir apņēmušies veicināt iniciatīvu dabas aizsardzībai, ieskaitot CO2 izmešu mazināšanu – par katru pārdoto koncerta biļeti, grupa plāno iestādīt koku. Vairāk informācijas "Coldplay" mājaslapā.

Šā gada 22. oktobra vakarā "Coldplay" sniegs pirmo koncertu "Climate Pldege Arena" Sietlā, ASV. Koncertu varēs vērot tiešsaistē bez maksas "Amazon Music", "Amazon Prime" un "Twitch" plaformās.

"Coldplay" dibināta 1996. gadā, bet pirmo starptautisko popularitāti ieguva jau ar debijas albumu "Parachutes", kas iznāca 2000. gadā. Kopš tā laika "Coldplay" kļuvusi par vienu no planētas ievērojamākajiem popmāksliniekiem un augstu novērtētu koncertgrupu. Līdz šim izdoti astoņi "Coldplay" albumi.