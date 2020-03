'Covid-19': Rokgrupas un mūziķi pasaulē atceļ turnejas; Latvijā tuvākie gaidāmie koncerti notiks

Koronavīrusa izraisītās slimības "Covid–19" dēļ savas turnejas un koncertus atcēlušas virkne pasaulslavenu rokgrupu un popmūziķu. Tāpat atcelta viena no apjomīgākajām un vērienīgākajām mūzikas profesionāļu konferencēm – festivāliem pasaulē – "South by Southwest" (SXSW), kas ik gadu pavasarī notiek Ostinā, Teksasā, ASV un populārais festivāls "Coachella", kas līdz šim notika aprīļa vidū Kalifornijas tuksnesī.

Tikmēr Latvijā tuvākie koncerti vismaz pagaidām norisināsies kā plānots. Kā liecina informācija "Arēna Rīga" mājaslapā, šonedēļ plānoti divi lieli koncerti – Rīgā viesosies krievu estrādes zvaigznes Filips Kirkorovs un Poļina Gagarina, savukārt koncertzālē "Palladium" uzstāsies amerikāņu grupa "X Ambassadors" un ukraiņu popzvaigzne Ivars Dorns.

"Delfi" sazinājās ar Kirkorova, Dorna un "X Ambassadors" rīkotājiem no aģentūras "Bravo Events", kas atbildēja, ka ieplānotie koncerti notiks kā plānots.

"Kamēr Latvijā nav ieviests ārkārtas stāvoklis, visi pasākumi norisināsies, kā bija ieplānots. Mēs ļoti ceram, ka koncertu apmeklētāji ir pietiekoši atbildīgi, seko savam veselības stāvoklim, un nav atgriezušies no vīrusa visvairāk skartajām valstīm," sarunā ar "Delfi" sacīja "Bravo Events" pārstāve Danute Varekaite.

Kā iepriekš "Delfi TV ar Jāni Domburu" raidījumā "Kā novērst strauju "Covid-19" izplatību Latvijā?" uzsvēra Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, dažādu pasākumu rīkotājiem, jo īpaši tiem, kas plāno pasākumus ar ārvalstu viesu piedalīšanos, ir rūpīgi jāvērtē, cik tas ir droši. Tomēr šobrīd situācija ar "Covid-19" izplatību Latvijā vēl nav sasniegusi tādu apmēru, lai būtu jālemj par dažādu masu pasākumu aizliegšanu. "Uz doto brīdi ieviest maksimālos pasākumus, slēgt visus kinoteātrus nav pamata, bet mēs nevaram apgalvot, ka, ja mums notiks nekontrolēta izplatīšanās, ka kinoteātri nebūs slēgti," sacīja Perevoščikovs. Plašāk par raidījumā runāto un drošību masu pasākumos "Delfi TV ar Jāni Domburu".

Tikmēr ASV atcelta viena no apjomīgākajām mūzikas konferencēm un festivākiem "South by Southwest" (SXSW), kas ik gadu pavasarī notiek Ostinā, Teksasā. Bija plānots, ka SXSW notiks no 12. līdz 22. martam, taču nepilnu nedēļu pirms festivāla sākuma pieņemts lēmums to atcelt.

SXSW notiek kopš 1987. gada un tas ir izaudzis līdz vienam no prestižākajiem un daudzveidīgākajiem mūzikas profesionāļu saietiem, kurā piedalās vairāk nekā 2000 dažādu grupu un mūziķu no visas pasaules. Paralēli mūzikas programmai notiek arī kinoprofesionāļiem veltīti pasākumi.

"Šī ir pirmā reize 34 gadu laikā, kas SXSW nenotiks martā. Tagad mēs strādājam pie šīs bezprecedenta situācijas risināšanas," teikts SXSW mājaslapā.

Tāpat pieņemts lēmums pārcelt "Coachella" (ASV) festivāla datumus, kas, kā ierasts, bija ieplānoti divas nedēļas nogales aprīļa vidū. Šobrīd zināms, ka "Coachella", ko pieņemts uzskatīt par festivālu sezonas atklājošo pasākumu, notiks šā gada rudenī – no 9. līdz 11. oktobrim un no 16. līdz 18. oktobrim.

Līdz šim kā festivāla galvenie mākslinieki bija izziņoti Frenks Oušens, Traviss Skots un grupa "Rage Against the Machine", taču pagaidām nav zināms, vai šie paši mākslinieki uzstāsies festivālā arī rudenī.

Jau iepriekš ziņots, ka norisies datumus uz augusta beigām pārcēluši arī festivāla un konferences "Tallinas mūzikas nedēļa" rīkotāji, saistībā ar bažām par koronavīrusa izplatību Igaunijā.

Kā informē ārvalstu mediji, šobrīd savu Āzijas turneju, kas bija plānota martā, ir atlikusi amerikāņu grupa "Green Day", tāpat Āzijā plānotos koncertus atcēlusi kanādiešu dziedātāja Avrila Lavinja un viņas menedžments šobrīd strādā pie jaunu koncertu datumu plānošanas.

Zināms, ka atcelts rokmūziķa Merilina Mensona 18. martā Honkongā plānotais koncerts. Tiesa, atcelšanas paziņojumā nav minēts, ka koncerts nenotiks tieši vīrusa dēļ.

Pašu rīkoto festivālu "Knotfest" Japānā atcēlusi grupa "Slipknot", tāpat nenotiks arī citi grupas plānotie koncerti Āzijā.

Savus Japānā plānotos koncertus atcēlušas grupa "New Order" un "The National", savukārt K-pop grupa "BTS" paziņojusi, ka atceļ visas savā dzimtenē Dienvidkorejā plānotās uzstāšanās.

Taču koncerti un turnejas tiek atcelti ne tikai Āzijā. Par savas Ziemeļamerikas turnejas koncertu datumu pārcelšanu paziņojusi grupa "Pearl Jam". Uzstāšanos Austrālijā atcēlusi Mailija Sairusa.

Savukārt grupa "Queen" un Adams Lamberts atlikuši šā gada 26. maijā Parīzē plānoto koncertu, jaunu datumu solot izziņot pēc jauniem Francijas valdības norādījumiem. Tāpat Parīzē bija plānoti dziedātājas Madonnas pasaules turnejas "Madame X Tour" noslēguma šovi, taču arī tie ir atcelti. Šobrīd Francijā ir aizliegti visi publiskie pasākumi, kuru norises vietas kapacitāte ir 1000 un vairāk apmeklētāju.

Uzstāšanos Skandināvijas valstīs koronavīrusa dēļ atcēlis arī elektroniskās mūzikas duets "Underworld".

Šie ir tikai daži no lielākajiem koncertiem un turnejām, kas tikuši atcelti vai pārcelti pēdējo nedēļu laikā.

Jau ziņots, ka visā pasaulē ar "Covid-19" inficējušies jau vairāk nekā 100 000 cilvēku 100 valstīs. Inficēšanās jau konstatēta visās 27 Eiropas Savienības (ES) valstīs.