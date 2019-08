Daugavpils mūziķi uzvarējuši pasaulē lielākajā metāla grupu konkursā 'Wacken Metal Battle 2019'

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vācijā savu 30. jubileju svinēja pasaulē lielākais metālmūzikas festivāls "Wacken Open Air ". Pasākuma laikā notika tā saucamās "metāla kaujas", kurās piedalījās 30 grupas no Eiropas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas kontinentiem. Aizraujošā cīņā uzvaru pirmo reizi sacensību vēsturē guva kolektīvs no Latvijas – folkmetāla grupa "Varang Nord" no Daugavpils.

"Wacken Open Air " tiek dēvēts par planētas ietekmīgāko smagās mūzikas notikumu, četru dienu laikā uzstājas vairāk nekā 200 kolektīvu uz 11 dažādam skatuvēm. Katru gadu festivāls dod iespēju arī piedalīties jaunām metāla grupām un iegūt nenovērtējamu pieredzi.

Starptautiskajā finālā reģionālo atlašu uzvarētāji 85 000 festivāla apmeklētāju klātbūtnē sacenšas par iespēju iegūt labākās konkursa grupas titulu ar materiālām un naudas balvām. "Metal Battle" konkursa principi ir līdzīgi Eirovīzijai, un uzvarētāju rūpīgi izvērtē pieredzējušu ekspertu komisija no visām 30 dalībvalstīm.

Kā informē grupas pārstāvji, līdz ar šo negaidīto uzvaru "Varang Nord" ieguva 5000 eiro naudas balvu, iespēju bez maksas nofilmēt profesionālu videoklipu Bulgārijā, piedalīties "Full Metal Holiday" festivālā Spānijai piederošajā Maljorkas salā Vidusjūrā; kā arī saņēma daudz un dažādas tehniskas dāvanas no festivāla sponsoriem – ģitāras, bungu lietas, akustiskās sistēmas, kā arī iespēju ierakstīt albumu ārzemju studijā.

"Varang Nord" ir dibināta 2014. gadā Daugavpilī un šo piecu gadu laikā ir izdoti divi EP un divi pilna garuma albumi; pēdējais no tiem ar nosaukumu "Call of Battle" iznāca 2017. gadā. Grupas mērķis ir apvienot ar savu mūziku visus, kas sevi var dēvēt par ziemeļniekiem, un ar enerģiskām, melodiju piepildītām dziesmām pie kausa alus apdziedāt senas pagātnes cīņas un to drosmīgos karotājus.

"Varang Nord" nākamo albumu plāno izdot šī gada beigās, un visas dziesmas pilnībā būs izpildītas latgaliski. Dalībnieki ir sava reģiona patrioti, par ko liecināja konkursa laikā uz skatuves izliktie valsts karogi.

Grupas nākamā uzstāšanās Latvijā notiks septembrī klubā "Melnā piektdiena".