Debijas albumu izdod grupa 'Blue Jean Serenade'

Pirmdien, 9. martā, debijas albumu "Prieks, no kura neizaugt. Laiks, kuru neaizmirst" izdod pašmāju indie poproka grupa "Blue Jean Serenade" un albuma izdošanas dienas vakarā klausītājus aicina uz prezentācijas koncertu Latvijas Leļļu teātrī, portālu "Delfi" informē grupas pārstāve Aiga Leitholde.

Ieeja albuma prezentācijas koncertā 9. martā no pulksten 18.30, apmeklētājus gaidīs dažādi pārsteigumi, "Blue Jean Serenade" uz skatuves kāps pulksten 19.30.

Albums "Prieks, no kura neizaugt. Laiks, kuru neaizmirst" stāsta par bērnību un vidusskolu – to laiku, kas nebūtu iespējams bez naivām cerībām un iedomām, pirmās mīlestības un tālejošiem sapņiem.

"Tās ir vairāk nekā 100 stundas prieka, kuras mēs nekad neaizmirsīsim – pirmais albums tomēr ir kas vairāk nekā tikai mūzika. Tā ir mūsu draudzības atmiņu klades titullapa, kura iedod sajūtu toni visam tam, kas mums vēl ir priekšā," par albumu saka grupas "Blue Jean Serenade" dalībnieki.

Grupu veido draugi – vokālisti ir māsa un brālis Anna un Jānis Niedras; Anna spēlē taustiņus, bet Jānis – ģitāru. Reinis Rūdolfs Ozolkāja ir grupas soloģitārists, Pēteris Blūms - basģitārists, bet bundzinieks Tomass Vegners.

Albumā "Prieks, no kura neizaugt. Laiks, kuru neaizmirst" ir desmit dziesmas, no kurām klausītājiem zināmākās ir "Vajag padziedāt" un "Mākoņmaliņa". Albums ierakstīts skaņu studijā pie Kārļa Šteinmaņa, kā arī grupas ģitārista dzīvoklī. Dziesmas miksējuši Arnis Račinskis, Jānis Eglītis, Krišs Veismanis un Kārlis Šteinmanis, albumu māsterējis Jānis Eglītis.

Līdz ar albuma izdošanu, radiostacijām tiek nodots singls "Tava balss", kas tapis sadarbībā Arni Račinski.

Grupas "Blue Jean Serenade" pirmsākumi meklējami 2016. gadā un jau ir izdevusi minialbumu "All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don't", bet singls "Avotu Iela" ieguvis Radio SWH klausītāju atzinību. "Blue Jean Serenade" uzstājušies "Reeperbahn" festivālā – mūzikas skatē Vācijā, Hamburgā, festivālā "Summer Sound" Liepājā, Fon Stricka Villas dārzā Rīgā un citviet Latvijā.