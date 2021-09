12. decembrī kultūrtelpā “Hanzas perons” uzstāsies pasaulslavenais portugāļu dziedātājs Salvadors Sobrals. Viņa uzstāšanās notiks vasaras sākumā klajā nākušā trešā albuma “”bpm” Eiropas tūres ietvaros.

Salvadors Sobrals plašai klausītāju auditorijai visā pasaulē kļuva zināms pēc Eirovīzijas dziesmu konkursa 2017. gadā, kad ar māsas Luīzas Sobralas sacerēto balādi “Amar pelos dois” uzvarēja gan skatītāju, gan žūrijas balsojumā, uzstādot visvairāk iegūto punktu rekordu.

Viņa mūzika dzīvo ārpus konkrētu stilu rāmjiem un piedāvā globālu vīziju par mūsdienu pasauli. Tāda ir arī jaunā albuma programma, kas tapusi pandēmijas laikā. Albumā “bpm” iekļautas paša Sobrala sacerētas dziesmas gan portugāļu, gan spāņu un angļu valodās. Tā joprojām ir dzīva mūzika, ko dziedātājs izpilda kopā ar augsti profesionālu pavadošo mūziķu kvintetu, kurā ietilpst Sobrala ilggadējie kolēģi – kontrabasists Andrē Rosinja un bundzinieks Bruno Pedroso, kā arī ģitārists Andrē Santošs, pianists Abe Rabade un elektronisko taustiņinstrumentu pārzinātājs Leo Aldrijs, kurš ir arī jauno dziesmu līdzautors un “bpm” producents.

Jaunā albuma nosaukums apzīmē sitienu skaitu minūtē, ko izmanto gan mūzikā ritma ātruma noteikšanā, gan kardioloģijā. Kā zināms, Sobralam tieši pirms uzvaras Eirovīzijas dziesmu konkursā tika veikta sirds operācija, tādēļ šāda kopsakarība uz viņu un viņa daiļradi attiecināma vistiešākajā veidā. Šis ir pirmais albums, kurā dziedātājs piedalījies visu dziesmu sacerēšanā, tādēļ intervijā “BBC” viņš saka: “Dziesmas ir manas, tātad, tie ir arī manas sirds sitieni minūtē… Māsa saka, ka viņai liekas – šis ir mans pirmais pieaugušais albums. Viņa ar to lepojas. Viņas viedoklis man ir vissvarīgākais.”

Starp citu, māsa Luīza Sobrala piedalījusies arī vienā no jaunā albuma dziesmām – “fui ver meu amor”, kurai sarakstījusi vārdus.

Tikmēr par starptautisku hitu jau kļuvusi albuma “bpm” dziesma “sangue do meu sangue”, ko pats Salvadors uzskata par visveiksmīgāko viņa lirikas un Leo Aldrija melodijas apvienojumu no visām jaunajā diskā iekļautajām dziesmām. Singlam tapis arī neparasts mūzikas video, kurā iezīmēts laika nemitīgais ritējums, kas paķer līdzi notikušus mīlas stāstus un izdzīvotas emocijas.

Ne tikai Portugālē, bet arī Spānijā un ASV ilgāku laiku dzīvojušais Sobrals allaž centies uztvert globālas muzikālās vibrācijas un savas dziesmas veidot reizē novatoriski un plašam klausītāju lokam uztverami. Arī jaunais, Francijas dienvidos ierakstītais albums “bpm” un tā koncertprogramma spēj aizkustināt kā jaunus, tā padzīvojušus, kā sievietes, tā vīriešus, kā popmūzikas, tā džeza cienītājus. Viņa mūzika bieži salīdzināta ar amerikāņu džeza leģendas Četa Beikera un brazīliešu populārās mūzikas zvaigznes Kaetano Veloso daiļradi, un pats Sobrals arī nav noliedzis diezgan lielu muzikālo ietekmēšanos no šiem dižgariem.

Rīgā, protams, izskanēs populārākās Sobrala dziesmas arī no pirmajiem diviem viņa albumiem – 2016. gada “Excuse Me” un 2019. gada “Paris, Lisboa”, kura dziesmas tika iedziedātas pat četrās dažādās valodās: portugāļu, spāņu, angļu un franču. Pasaules slavu ieguvušais portugālis mēdz piedalīties arī daudzos citos muzikālajos projektos, no kuriem pagaidām jaunākais ir leģendārā beļģu dziesminieka Žaka Brela dziesmu programma, tādēļ iespējams, ka Rīgas koncerta apmeklētājiem būs iespēja izdzirdēt arī kaut ko no tās.

Koncerta sākums 12. decembrī kultūrtelpā “Hanzas perons” pulksten 20.00. Biļetes jau no 30. septembra būs nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs vai internetā.