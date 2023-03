'Delfi Kultūra' izvēlas: 10 latviešu mūzikas albumi, kas izdoti šoziem

Aizvadītajos mēnešos latviešu mūzikā sagaidīti vairāki lieli notikumi. 18. februārī norisinājās Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonija, bet 7. martā – "Lielās mūzikas balvas 2022" pasniegšana. Līdzās ikgadējiem apbalvošanas pasākumiem, koncertiem un citām aktivitātēm nebija apstājusies arī mūziķu jaunrade. Šajā apskatā tiek piedāvāti 10 jauni uzmanības vērti latviešu mūzikas ieraksti, kas publicēti no aizvadītā gada decembra līdz šī gada martam.

Juris Simanovičs – "Mīlestības metastāzes"

Juris Simanovičs turpina savu neiespējamo misiju – kārtējo reizi runāt par mīlestību, tajā pašā laikā nekļūstot banālam. Un viņam jau atkal tas sanāk. "Mīlestības metastāzes" izdotas septiņus gadus pēc iepriekšējā albuma "Kā samierināties ar savu nenozīmību", un šķiet, ka šajā laikā pasaulē ir mainījies pilnīgi viss, izņemot Simanoviča spēju neuzbāzīgi un pieklājīgi runāt par nopietnām un sāpīgām tēmām – tādām, par kurām cits, lai tiktu sadzirdēts, būtu spiests bļaut pilnā rīklē. Simanovičs nebļauj, viņam gluži vienkārši ir teksts, kurā katrs vārds ikreiz ir savā, īstajā vietā. "Lūdzu, aizdod man vienu gaismu, / es tev vasarā atdošu četras, / goda vārds," tiek dziedāts "Gaismas narkomānos"; "Šis skaistums nav truls, / un šīs rūpes nav ļaunas, / bet visvienkāršākās lietas man / katrreiz jāmācās no jauna," mums tiek paziņots skaņdarbā "Truls skaistums". Šādā mūzikā ir grūti neiemīlēties, varat uzskatīt to par izaicinājumu.

"Abradūri" – "Saistīts"

""Abradūri" pavisam noteikti ir daļa no latviešu hip-hopa," "Delfi" stāsta grupas dalībnieks Idus Abra. "Varētu teikt, ka mēs esam turpinājums repa un dzīvo instrumentu atzaram pašmāju hip-hopa scēnā." Idus Abra ir viens no Latvijas labākajiem brīvrunu meistariem, vairāku sacensību uzvarētājs, darbojas arī brīvrunu improvizācijas teātrī "Brīvrunu Projekts". Lai gan tieši viņš ir atbildīgs par visiem "Abradūru" vokāliem un tekstiem, kas ir vitāli svarīga grupas skanējuma sastāvdaļa, viņš norāda uz to, ka nav grupas līderis un radītā mūzika ir dabiska mijiedarbe starp viņu, Artūru Strautmani (bungas), Tomu Valmieru (kontrabass un basģitāra) un Reini Puriņu (trompete). Grupas debijas albumā "Saistīts" ir kaut kas no agrīnās "De La Soul" daiļrades (albuma vāciņš ir tieša atsauce uz "De La Soul" pirmo ierakstu "3 Feet High and Rising") un "The Roots" 20. gadsimta 90. gadu darbiem. Šobrīd "Abradūri" viennozīmīgi ir sava ceļa gājēji Latvijas mūzikā.