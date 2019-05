Grupa "Carnival Youth" 10. maijā izdos savu jaunāko singlu "Desktop" no 16. augustā gaidāmā jaunā albuma "Good Luck". Īpaši "Delfi"lasītājiem iespējams noklausīties jauno dziesmu un noskatīties tās video jau dienu iepriekš.

Līdz ar jauno singlu, 10. maijā tiks izziņota albuma Latvijas turneja novembrī un sāksies biļešu tirdzniecība.

"Dziesma "Desktop" ir nedaudz ironisks joks par mūsu paaudzi, tai skaitā arī mums pašiem, kas katru brīvu brīdi, ko varētu veltīt saviem mīļajiem vai sev, pavada ekrānos. Par mūsdienu izaicinājumiem un digitālo mīlestību. Mēs ceram, ka šajā dziesmā var arī sadzirdēt Brazīlijas ritmus un karstasinību," stāsta Emīls Kaupers

Singla "Desktop" video ir veidojis Dree, kurš zināms pēc darba pie Ozola videoklipiem, ieskaitot grāvēju "Stils". Roberts Vanags papildina: "Pamanījām viņa darbus citiem Latvijas mūziķiem un jutām, ka šai dziesmai vizualizācija ir jāveido kopā tieši ar viņu. Dree piemīt ļoti īpašs vizuālais rokraksts, tādēļ ļāvām viņam izpausties pēc sirds patikas."

Gaidāmais albums "Good Luck" ierakstīts pagājušajā vasarā "Red Bull Studios" Sanpaulu, Brazīlijā. Albumu producējis grupas draugs un ilggadējs sadarbības partneris ierakstu veidošanā Gatis Zaķis; to miksējis "Grammy" balvas ieguvējs Nikolas Vernes (Nicolas Verhnes), kurš strādājis ar tādiem māklsiniekiem kā "The War on Drugs", "Animal Collective", "Deerhunter", "Dirty Projectors", "Wild Nothing" un citiem. Skaņas pēcapstrāde tapusi "Sterling Sounds" Ņujorkā un to veicis Gregs Kalbi (Greg Calbi), kura darbu sarakstā atrodama sadarbība ar "The National", "MGMT", "Interpol" un "Arcade Fire".

Kopā albumā būs iekļautas 12 dziesmas un rudenī grupa dosies Eiropas un Latvijas turnejā.