Deniss Paškevičs par godu Starptautiskajai džeza dienai publicējis jaunu mūzikas albumu

Saksofonists, flautists, komponists, producents, Liepājas bigbenda vadītājs Deniss Paškevičs, atzīmējot Starptautisko džeza dienu, publicējis jaunu džeza albumu "Reflections".

Kā informē mūziķa pārstāvji, albums ierakstīts Rīgā, Latvijas radio ierakstu studijā kopā ar vienu no izcilākajiem somu džeza tropmetistiem Mikko Gunu Karjalainenu. "Deniss Pashkevich and Mikko Gunu Karjalainen Quintet" ierakstā piedalījušies Latvijas džeza skatuves vadošie mūziķi, turpinot ilggadēju Denisa Paškeviča sadarbību ar tādiem māksliniekiem kā pianists Madars Kalniņš un kontrabasists Andris Grunte. Albuma ierakstā piedalās jaunās paaudzes džeza bundzinieks Jānis Jaunalksnis.

Albumā apkopota grupas līderu un vizionāru Denisa Paškeviča un Mikko Gunu Karjalainena oriģinālmūzika, kā arī pianista Madara Kalniņa kompozīcijas. Albums stilistiski ir modernais džezs labākajās šīs žanra tradīcijās.

Par albumu "Reflections" Deniss Paškevičs saka: "Tā ir šodienas mūzikas valoda. Ir liels prieks par šo sadarbību ar mūziķiem ar kuriem kopā uz vienas skatuves un daudzos ierakstos starptautiski pārstāvēta Latvijas džeza mūzika visā pasaulē, Šis albums ir loģisks ceļa turpinājums. Lieliska bijusi sadarbība ar izcilo somu kolēģi – trompetistu Mikko Gunu Karjalainenu. Šis ieraksts pierādā, ka mūzika dzīvo ārpus robežām, un kultūrai ir spēja uzrunāt cilvēkus starptautiski."

Ieraksta izdevējs ir "Riga Room Records". Izdevniecības dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs ir Deniss Paškevičs, un tās paspārnē pēdējo gadu laikā izdoti tādi albumi kā Jolantas Gulbes Paškevičas "Gaisma Krīt" un Denisa Paškeviča albums ar viņa dāņu kolēģiem "Asta In Madrid". "Riga Room Records" turpina Denisa Paškeviča ilggadējo džeza mūzikas izdevējdarbību, kas iepriekš pārstāvēta zem tādiem nosaukumiem kā "DenissJazz" un "Ze Pirats"

Deniss Paškevičs ir viens no vadošajiem Baltijas džeza mūziķiem. Viņa albums "Variations" izcelts vienā no ietekmīgākajiem džeza mūzikas izdevumiem pasaulē – "Downbeat", kur tas iekļauts kā viens no labākajiem džeza albumiem 2019. gadā. Deniss Paškevičs ir viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikāla stila pamatlicējs Latvijā.