Deviņdesmit 'Melo-M Mega orķestra' čellisti ieskandinās Lielo Mežaparka estrādi

Koncertā Mežaparka Lielajā estrādē 16. jūlijā pie klausītājiem atgriezīsies "Melo-M Mega orķestris", piedāvājot vērienīgu čellu orķestra skanējumu un muzikāli krāsainu koncertprogrammu. Piedāvājam ieskatu no koncerta sagatavošanas mēģinājuma.

Kā ziņots iepriekš orķestra sastāvā kopā ar trio "Melo-M" mūziķiem uzstāsies 90 čellisti no visas Latvijas, pārstāvot dažādas mūziķu paaudzes – būs gan bērni un jaunieši, kuri šobrīd apgūst čella spēli, gan studenti, absolventi un profesionāli mūziķi, kā arī divi perkusionisti Miķelis Vīte un Mārtiņš Miļevskis.

"Melo-M Mega orķestra" izpildījumā gaidāmi labi zināmu un iemīļotu skaņdarbu atskaņojumi: latviešu komponistu Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna kompozīcijas, kā arī skaņdarbi no grupu "Pink Floyd", "Coldplay", "The Beatles", Merilina Mensona, "Mumford and Sons" u.c. repertuāra. Būs arī īpaši pārsteigumi - Kārļa Auzāna kompozīcijas "Kopā mēs varam" pirmatskaņojums, kas radīts īpaši šim orķestrim, un pazīstamas dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra.

Foto: Publicitātes foto

Koncertā spēlēs arī 12 gadus vecā čelliste Odrija, kura jau otro reizi uzstāsies "Melo-M Mega orķestra" koncertā. "Pēc pirmā koncerta bija sajūta, ka varu nospēlēt vēl vismaz divdesmit koncertus. Tas bija tik mīļi un radoši! Esmu ļoti laimīga, ka tiku uzaicināta kopā ar savu skolotāju Salliju un citiem bērniem arī šovasar piedalīties lielkoncertā Mežaparka Lielajā estrādē, jo jūtu, ka tas būs muzikāli skaists piedzīvojums," savas emocijas pauž dalībniece Odrija.

Savukārt, mega orķestra mākslinieciskais vadītājs Kārlis Auzāns atdzīst, ka "Melo-M Mega orķestris" ir kā sociāls projekts, kas īpaši iedvesmo jaunākos čellistus, un sniedz viņiem iespēju uzstāties uz lielās skatuves un iepriecināt skatītājus. Gaidāmais koncerts ir kopīgi un unikāli čella skanējuma svētki, kas nav sastopami mūsu koncertdzīves ikdienā. Mums ir liels prieks satikt savus kolēģus un jaunos čella entuziastus, mazliet aplipināt viņus ar skatuves varenības spēku un likt saprast, ka čella skaņa ir ļoti interesanta plašai auditorijai.

Mūziķis uzskata, ka īpaši jaunajai paaudzei dalība šādā grandiozā koncertā sniedz iedvesmu, pārliecību un lielu gandarījuma sajūtu. Tas ir iemesls apgūt sava instrumenta profesionālu spēli ne tikai mūzikas skolu sistēmas ietvaros, bet arī priecāties muzicēt kopā, jo šo sajūtu citādi iegūt nevar.

"Melo-M" ir latviešu instrumentālās mūzikas grupa, kas dibināta 2005. gadā. Grupas sastāvā ir trīs čellisti. Pastāvēšanas laikā grupa izdevusi vairākus albumus, kā arī atpazīstamību guvusi, savā apdarē izpildot populārus citu mākslinieku skaņdarbus.