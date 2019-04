Drūmais optimists. 'The Cure' līderim Robertam Smitam – 60

2018. gadā "The Cure" svinēja grupas pastāvēšanas 40. jubileju. Lielbritānijas mediji bija skaļi, rakstot, ka "The Cure" britu mūzikai astoņdesmitajos ir tas pats, kas "The Beatles" sešdesmitajos vai Deivids Bovijs septiņdesmitajos. Iespējams, piemēram, grupas "Depeche Mode" faniem šeit būtu nopietni pretargumeti, taču nevar noliegt, ka tieši 80. gados "The Cure" izdeva savus labākos albumus. No tiem īpaši jāatgādina par 1982. gada "Pornography", kas ir 43 visdrūmākās un tumšākās "The Cure" mūzikas minūtes. Pats Smits vēlāk atzina, ka to iecerējis tuvāku Mālera simfonijām, nevis popmūzikai. Savukārt 1989. gadā izdotais "Disintegration" ir absolūts meistardarbs – sirreāls, romantisks, sapņaini drūms un sentimentāli gaišs reizē. Tolaik Smits bija nesen precējies. Viens no albuma hitiem – "Lovesong" – bija rakstīta kā dāvana līgavai un šobrīd Roberta Smita sievai Mērijai. Albums guva arī teicamus komerciālos panākumus, padarot "The Cure" par popzvaigznēm.

80. gadu beigu slavas vilni turpināja arī 1992. gadā izdotais "Wish" un tā dzīvespriecīgais hits "Friday I'm in Love", iespējams, šobrīd viszināmākā "The Cure" dziesma. Tomēr populārās mūzikas pasaule jau bija mainījusies, pasaule atplestām rokām uzņēma no Sietlas nākušo grunge, bet Lielbritānijā jau pavisam drīz sākās britpopa uzspēlētās cīņas. "The Cure" turpmākajās desmitgadēs vairs neatkārtoja 80. gadu beigu komerciālos sasniegumus, tomēr izdeva pieklājīgus albumus, kā "The Bloodflowers" (2000), vai paštitulēto "The Cure" (2004).

Ietekme un sīkstums

Saistībā ar Robertu Smitu un "The Cure" bieži tiek lietots vārds – ietekmīgs, kas nozīmē kaut ko vairāk par pārdotāko albumu un radiostacijās spēlētāko dziesmu topu rekordiem. Smitu par savu autoritāti sauc virkne citu mūziķu, kuri jau paši kļuvuši par sava laika un/vai žanra klasiķiem. Turklāt "The Cure" ir ārkārtīgi kaislīga, inteliģenta un uzticama fanu kopiena, ar kādu var lepoties tikai retā grupa.

Roberta Smita un "The Cure" ietekmi savā izvēlē kļūt par mūziķi īpaši uzsver grupas "Nine Inch Nails" līderis Trents Reznors. Viņš arī šā gada sākumā svinīgā pasākumā pieteica "The Cure" uzņemšanu Rokenrola slavas zālē, atminoties, savu pirmo skanisko saskarsmi ar grupas daiļradi. "Bija tā, it kā šī mūzika ir rakstīta tieši man. Līdz tam es visu laiku biju cīnījies ar domu, ka nekur neiederos, ka nekam nepiederu. Un tad, pēkšņi, dzirdot šo mūziku, jutos ar to tik ļoti vienots."

"Tā nebija tikai skaņa, vārdi, vai sevis pasniegšanas veids, to visu nostiprināja izsmalcināts darbs ar instrumentiem un Roberta Smita balss. Balss, kurā bija tāds emociju diapazons – no dusmām, bēdām un izmisuma līdz skaistumam, trauslumam un priekam!" ceremonijā teica Rezenors.

2018. gada vasarā "The Cure" 40. jubilejas kulminācija bija koncerts Londonas Haidparkā, bet vēl viens zīmīgs notikums bija Smita kūrētais "Meltdown" festivāls, kura noslēgumā "The Cure" kāpa uz skatuves ar hronoloģisku 28 dziesmu programmu divās daļās. Festivāla programmā Smits bija aicinājis "Manic Street Preachers", "Mogwai", "Nine Inch Nails", "Twilight Sad", "Placebo", "My Bloody Valentine", "Deftones", "The Libertines" – 10 dienu laikā kopā 90 mākslinieku.

Vispirms Smits sastādījis sarakstu ar sev tīkamajām grupām un mūziķiem, kurus viņš vēlētos redzēt festivālā, tad katram no tiem izsūtījis ar roku rakstītu vēstuli. Gandrīz visi piekrituši pakārtot savas turnejas tā, lai varētu spēlēt šajā pasākumā. Šis ir vēl viens apliecinājums Roberta Smita ikoniskajai personībai, ko pielūdz visi iepriekšminētie mūziķi, atzīstot, ka tādā vai citādā veidā "The Cure" ietekmējuši arī viņu skanējumu.

"Domāju, jums būs grūti atrast tādus mūziķus, kam nepatīk "The Cure"," intervijā "The Guardian" pērn teica Roberts Smits. "Manuprāt, par mums jūsmo, pat tad, ja mūsu mūzika īpaši nesaista. Varbūt es izklausos iedomīgs, taču tas nav stāsts par mani, bet par visu grupu. Mēs esam spējuši palikt godīgi paši pret sevi. Ja spēlē grupā, tad saproti, cik patiesībā tas ir grūti. Tāpēc domāju, ka mūs apbrīno par mūsu sīkstumu."

Un sīkstums ir vēl viens labs vārds ar ko raksturot "The Cure". Grupa spēlē neparedzami ilgus un piesātinātus koncertus, kā arī ieraksta radioformātam nedraudzīgas un mūsdienu klausītājam pārāk garas dziesmas. Šobrīd "The Cure" nav līguma ne ar vienu lielo ierakstu kompāniju, mēļo, ka tai pat nav sava pastāvīga menedžmenta. "The Cure" uzstājas vai ieraksta jaunas dziesmas tikai tad, kad Roberts Smits uzskata, ka to vajag darīt. Uzstājas "The Cure" pietiekami bieži, uz publikas pieprasījumu spēlējot pat 10 dziesmu garus papildinājumus. Par kuriozu leģendu jau kļuvis stāsts par "The Cure" uzstāšanos Mehiko 2013. gadā, kad Smits bija nolēmis sev savā 53. dzimšanas dienā uzdāvināt rokmūzikas rekordu. Viņa mērķis bija pārspēt Brūsu Springstīnu, kurš ir nospēlējis visu laiku garāko koncertu – četras stundas un sešas minūtes. Tomēr Smits mazliet kļūdījās un 50 dziesmu koncerts bija trīs minūtes īsāks. Vēlāk mūziķis pauda sarūgtinājumu, turklāt apgalvoja, ka viņš un grupa būtu gatavi spēlēt vēl pusotru stundu.

Kāri spēlēt garus koncertus Robertam Smitam ir pārmetuši gan mūzikas apskatnieki, gan arī grupas biedri, tomēr viņš par to neliekas ne zinis. Uzstāšanās Smitam sagādājot prieku un viņš joprojām domājot par tām dvēselēm pūlī, kas pie sevis lūdz – "kaut viņi nekad nepārtrauktu spēlēt, kaut viņi nekad nepārtrauktu spēlēt!"

Ar ierakstiem ir citādi. Kopš 1979. gada izdoti 13 "The Cure" albumi. No tiem jaunākais "4:13 Dream" iznācis 2008. gadā.

Šā gada martā mūzikas medijam "Rolling Stone" Roberts Smits sniedza plašāku komentāru, atklājot, ka viņš kopā ar "The Cure" biedriem patiešām pēc vairāk nekā 10 gadu ilga pārtraukuma devušies studijā. "Mēs bijām tur, kur viņi [Queen] ierakstīja "Bohemian Rhapsody"," intervijā atklāj Smits. Dziesmas ir 10 līdz 12 minūtes garas. Kopumā tādas ierakstītas 19. "Man nav ne jausmas, ko tagad iesākt. Vieni saka – izdod trīs albumus, es saku – nē. Es izvelēšos kādas sešas vai varbūt astoņas un būs viens albums. Es domāju, ka tas iepriecinās mūsu lielākos fanus un, iespējams, nokaitinās pārējos." Kā martā solīja Smits, albums tiks pabeigts pirms sākas vasaras turneja, bet par izdošanas datumu vēl precīzi nav zināms. Iespējams, tas varētu būt oktobris.

Nepielūdzamais laiks



Tomēr nav tā, ka pašu Smitu nebūtu skārušas rūgtās pārdomas par laika nepielūdzamo dabu. Bailes palikt vecam mūziķis pauda jau pēc albuma "Disintegration" iznākšanas. Toreiz viņam bija tikko palicis 30.

Vēl pērn viņš sev raksturīgajā pašironijā apšaubīja, vai vispār būs spējīgs sarakstīt jaunu albumu. "Man ir grūti rakstīt jebkādus tekstus kopš pēdējā albuma [4:13 Dream 2008]. Manuprāt, ir dotas tikai dažas iespējas uzrakstīt par vienām un tām pašām emocijām. Esmu mēģinājis rakstīt dziesmas par kaut ko citu, nevis to, kā jūtos. Taču tad tās iznāk sausas, pārāk intelektuālas, ne manas."

Viņš arī mēģinājis pārrakstīt senus, reiz rakstītus, bet nekad dziesmās neizmantotus tekstus, tomēr daļa no tiem vairs neko nenozīmē. "Tas arī būtu dīvaini, ja šobrīd justos tāpat kā savos 20," saka Smits.

Šobrīd gan ir diezgan skaidrs – jauns "The Cure" albums būs. Tam Smitu iedvesmojusi "Meltdown" festivāla kūrēšana un iespēja redzēt jaunus mūziķus. "Viņi bija tik entuziastiski, un es pats kļūstu entuziastisks," saka mūziķis.

Savukārt šovasar "The Cure" koncertēs daudz – lielākoties nozīmīgākajos Eiropas festivālos, tai skaita kā galvenā grupa noslēgs leģendāro Glastonberiju. Arī iepriekšējie gadi bijuši piepildīti ar gana blīvu uzstāšanās grafiku. Grupa ir gaidīta un pieprasīta. Par izpārdotajiem koncertiem iepriekš Smits intervijā "The Guardian" ir ironizējis: "Pēdējo reizi, kad bijām Amerikā [2016. gads], mums bija izpārdotas tādas vietas, ko neizpārdevām pat 80. gados. Mana tumšā puse saka man priekšā, ka viņi nāk uz mums skatīties, jo domā, ka es vienā brīdī nogāzīšos un mūs vairs nekad nebūs iespēja redzēt."