'Duran Duran' ģitāristam Endijam Teiloram atklāts vēzis ceturtajā stadijā

Grupas "Duran Duran" oriģinālā sastāva ģitāristam Endijam Teiloram diagnosticēts prostatas vēzis ceturtajā stadijā, bēdīgo vēsti nedēļas nogalē paziņoja viņa grupasbiedri.

Ziņas par Teilora veselības stāvokli "Duran Duran" mūziķi atklāja, publiski nolasot vēstuli ceremonijā, kurā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Iepriekš bija plānots, ka šis pasākums būs arī grupas apvienošanās pēc ilgāka pārtraukuma – "Duran Duran" oriģinālais sastāvs nebija spēlējis kopā kopš 2006. gada.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Endijs Teilors vēstulē atklāj, ka ir "dziļi sarūgtināts", ka nevar apmeklēt svinīgo pasākumu, viņš norāda, ka īpaši šim notikumam pat iegādājies jaunu ģitāru.

"Tikai pirms četriem gadiem man atklāja prostatas vēzi ceturtajā stadijā. Daudzas ģimenes ir piedzīvojušas, kā šī slimība pamazām sagrauj un mēs neesam izņēmums. Šobrīd runāju kā ģimenes cilvēks, bet ar dziļu pazemību pret grupu, pasaulē labākajiem faniem un šo īpašo apbalvojumu," vēstulē raksta Teilors. Viņš arī piebilst, ka viņa pašreizējais stāvoklis nav tūlītēji bīstams dzīvībai, tomēr pilnībā izārstēties vairs nav iespējams.

Birmingemā dibinātā "Duran Duran" bija viena no nozīmīgākajām 80. gadu britu sintpopa grupām, kas ir pazīstama ar lipīgām popdziesmām un grezniem videoklipiem. Viņu populārākie hiti ir "Girls On Film", "Hungry Like The Wolf", "Ordinary World" un daudzas citas dziesmas.

Rokenrola slavas zālē šogad tika uzņemti arī Dollija Pārtone, Eminems, Laionels Ričijs, grupas " Eurythmics" un "Judas Priest" un citi mūziķi.