Džegera veselības dēļ atceļ 'The Rolling Stones' Ziemeļamerikas turnejas koncertus

Rokmūzikas dinozaura Mika Džegera veselības pasliktināšanās dēļ atcelti 17 grupas "The Rolling Stones" koncerti ASV un Kanādā, raksta ārvalstu prese.

Plānots, ka šonedēļ leģendārajam mūziķim tiks veikta sirds vārstuļu operācija, bet pēc tam gaidāms vairākus mēnešus ilgs atlabšanas process.

Džegers ar sociālā tīkla "Twitter" starpniecību atvainojies visiem klausītājiem Amerikā un Kanādā. "Man nepatīk, ka šādi jūs pieviļu. Jūtos sagrauts atceļot turneju, taču darīšu visu, ko varēšu, lai būtu atpakaļ uz skatuves cik vien ātri tas iespējams," 30. martā rakstīja Džegers.

Tāpat atcelta "The Rolling Stones" uzstāšanās Ņūorleānas džeza festivālā.

