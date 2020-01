Britu dziedātājs Džeimss Blants (James Blunt) publicējis jaunu videoklipu, kas tapusi dziesmai "Monster" no jaunākā albuma "Once Upon A Mind". Videoklips ir veltījums mūziķa smagi slimajam tēvam.

Singls "Monster" tiek raksturots kā viena no spēcīgākajām un arī intīmākajām albuma "Once Upon A Mind" dziesmām. Savukārt jaunais video ir "drosmīgi atklāta dēla oda savam tēvam".

Video filmēts Oksforšīrā, tā režisors ir Vons Arnels (Vaughn Arnell), kurš iepriekš veidojis video daudziem slaveniem mūziķiem, tai skaitā "James", Robijam Viljamsam, "The Spice Girls", Džordžam Maiklam un "One Direction". Videoklipā īstenota Džeimsa Blanta iecere iesaistīt savu tēvu: ""Monsters" video ir veltījums manam tēvam, kurš ir slims ar smagu nieru slimību, es viņam vaicāju vai viņš piedalīses videoklipā kopā ar mani."

Māja, kurā filmēts video, arī ir bijusi filmēšanas vieta vienai no Džeimsa Bionda filmām 'Quantum of Solace'.

Atgādinām, ka Džeimss Blants dosies apjomīgā Eiropas koncerttūrnejā, piestājot arī Lietuvā un Igaunijā. Koncerti plānoti 3. jūnijā Viļņā un 4. jūnijā Tallinā.

Džeimss Blants ir britu dziedātājs un dziesmu autors, kurš strauju slavu ieguva 2005. gadā ar savu debijas albumu "Back to Bedlam" un hitu "You're Beautiful". Kopš tā laika iznākuši vēl pieci Džeimsa Blānta albumi, no tiem jaunākais – "Once Upon a Mind" – 2019. gadā. Džeimss Blānts vairākas reizes viesojies arī Latvijā, uzstājoties "Arēnā Rīga" un koncertzālē "Palladium".