Džeimss Bleiks uzstāsies uz 'Positivus' galvenās skatuves

"Positivus" otrās dienās galvenais mākslinieks, kas uzstāsies uz festivālā lielās skatuves būs britu producents, pianists un dziedātājs Džeimss Bleiks, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

"Kāds viņu atpazīs kā ļoti veiksmīgu producentu, kāds cits viņu zinās elektroniskās deju mūzikas dēļ, kāds varbūt lietainās pēcpusdienās klausīsies viņa balādes klavieru pavadījumā, kāds cits uzskatīs, ka britu mūziķis ir izcils falseta meistars, vēl kāds būs dzirdējis Džeimsa Bleika un Bejonsas kopdarbu "Forward", kāds noteikti būs iepazinis Bleiku viņa sadarbībā ar Kendriku Lamāru (Kendrick Lamar) dziesmā "King's Dead" – tieši tik daudzpusīgs ir Džeimss Bleiks, 31 gadu vecais ģēnijs no Apvienotās Karalistes," tā par mūziķi raksta festivāla rīkotāji.

Džeimsa Bleika kopdarbs ar Kendriku Lamāru saņēmis "Grammy" par labāko repa izpildījumu Savukārt mūziķa jaunākais albums "Assume Form" bija nominēts "Grammy" balvai kā labākais alternatīvās mūzikas ieraksts. Savukārt 2013. gadā izdotais "Overgrown" britu mūzikas balvas "Mercury" sacensībā atzīts par labāko Lielbritānijas un Īrijas albumu. Džeims Bleiks ne vien ievērojami pieteicis sevi kā solo mākslinieks, bet arī veidojies kopīgu mūziku ar jau minētajiem Bejonsu, Kendriku Lamāru, kā arī Trevisu Skotu, Jay-Z, Frenku Oušenu, un daudziem citiem.

Atgādinām, ka "Positivus" festivālā piektdienas, 17. jūlija, galvenais mākslinieks būs viens no šī brīža vadošajiem pasaules hiphopa māksliniekiem A$AP Rocky. Tāpat šīs vasaras festivālā uzstāsies islandiešu indī-popa grupa "Of Monsters And Men". Kā sola festivāla rīkotāji, līdz februāra beigām tiks izziņoti vēl virkne mākslinieku, kas uzstāsies "Positivus".

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls jau 14. reizi notiks 17. un 18. jūlijā Salacgrīvā un sagaidāms, ka, pateicoties šīs gada iespaidīgajai mākslinieku programmai, kļūs par vienu no apmeklētākajiem festivāliem tā pastāvēšanas vēsturē. Biļetes nopērkamas www.positivusfestival.com un "Biļešu servisa" kasēs.