Dziedātājs Stings atgriezīsies Rīgā ar programmu 'My Songs'

Izcilais mūziķis, solomākslinieks un grupas "The Police" dalībnieks Stings atgriezīsies Rīgā ar savu labāko dziesmu koncertprogrammu "My Songs", portālu "Delfi" informē koncer-taģentūras "Positivus Music" pārstāvji.

Šī koncertturneja jau kopš 2019. gada sākuma ar lieliem panākumiem apceļo visu pasauli un turpināsies arī šogad gan ar vairāku nedēļu koncertsēriju Lasvegasā, gan atkārtotiem koncertiem citur ASV un Eiropā, tai skaitā 2. oktobrī Arēnā Rīga. Šoreiz šis būs vienīgais Stinga koncerts Baltijā.

Biļetes publiskajā tirdzniecībā būs nopērkamas no 7. februāra pulksten 10.00 "Biļešu servisa" tīklā, bet jau no 6. februāra biļetes būs pieejamas iepriekšpārdošanā.

Komponists, dziedātājs, dziesmu autors un aktieris Stings ir viens no pasaulē izcilākajiem māksliniekiem. Viņš savas solo karjeras laikā ir saņēmis 11 "Grammy" balvas, divas BRIT balvas, "Zelta globusu" un "Emmy", četras "Oskara" un vienu "Tony" nomināciju, žurnāla "Billboard" "Gadsimta balvu", kā arī 2004. gadā "MusiCare" mākslinieks tika nominēts kā "Gada cilvēks". Kā grupas "The Police" dalībnieks Sting ir ieguvis sešas "Grammy" un divas BRIT balvas un 2003. gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Sting ir pārdevis vairāk nekā 100 miljonus albumu kopiju gan kā grupas "The Police" dalībnieks, gan kā solo mākslinieks. Pagājušajā gadā māksliniekam tika piešķirts arī pagodinājums "BMI Pop Awards" par hitu "Every Breath You Take", kas kļuva par "visvairāk izpildīto dziesmu" ar 15 miljoniem radio atskaņojumu no BMI kataloga, kurā kopumā ir vairāk nekā 14 miljoni mūzikas darbu.

Publikā iemīļotākās dziesmas, kas tapušas 17 "Grammy" balvas uzvaru veiksmīgajā karjerā varēs dzirdēt 2. oktobra koncertā "Arēnā Rīga". Koncertā skanēs "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Roxanne" un "Demolition Man", kā arī "Englishman In New York", "Every Breath You Take," "Message In A Bottle" un daudzas citas, kas tiks izpildītas kopā ar elektronisko roka grupu.

Atgādinām, ka ar programmu "My Songs" Stings Rīgā koncertēja 2019. gada vasarā.

Biļetes uz Sting koncertu Arēnā Rīgā 2. oktobrī publiskajā pārdošanā nonāks 7. februārī pulksten 10.00 un tās varēs iegādāties "Biļešu serviss" kasēs un www.bilesuserviss.lv.