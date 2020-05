Šā gada 4. maijā digitālo pirmizrādi piedzīvos Renāra Kaupera un Jāņa Aišpura radītās dziesmas "Tavs karogs" videoklips, kura veidošanā piedalījušies cilvēki no visas Latvijas.

Šā gada 4. maijā pulksten 10.00 dziesmas "Tavs karogs" videoklips piedzīvos pirmizrādi "The Sound Poets", Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un LMT "Facebook" lapās, kā arī lietotnē "LMT Straume". Skatītājiem būs iespēja noskatīties videoklipu, kā arī digitālā vidē satikt svētku dziesmas un videoklipa veidošanas komandu, tostarp mūziķus Renāru Kauperu un Jāni Aišpuru, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un LMT prezidentu Juri Bindi. Pasākumu vadīs televīzijas raidījumu un pasākumu vadītāja Māra Sleja.

"Lai radītu svētku sajūtu, daudzi pielika savu roku. Renārs Kaupers uzrakstīja dziesmas "Tavs karogs" vārdus, mēs ar "The Sound Poets" un kori to ieskandinājām. Kopā ar LMT mums radās ideja par īpašu videoklipu, kuru veiksmīgi īstenojām dzīvē, piedaloties cilvēkiem no visas Latvijas. Un tagad "Tavs karogs" ar pilnu jaudu var skanēt pāri Latvijai – gluži kā Dziesmu un deju svētki!" pauž Jānis Aišpurs.

"4. maijs ir zīmīgs datums mūsu valsts vēsturē – pagrieziena punkts un unikālas kopības paraugs. Toreiz mēs visi, elpu aizturējuši skaitījām balsis "par", bet tagad, pēc 30 gadiem, ar savu atbildīgo rīcību balsojam par sabiedrības drošību. LMT un dziesmu autoru iniciatīva ir viens no šiem "par" – emocionāls, radošs, Dziesmu svētku kustības garu un spēku apliecinošs," akcentē XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

Dziesma "Tavs karogs" radusies Jāņa Aišpura un Renāra Kaupera sadarbības rezultātā un ieskandināta, piesaistot Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kori Edgara Vītola vadībā. Lai gan ārkārtas situācija valstī un ierobežojumi korim liedz tikties un ierakstīt dziesmu studijā, tika pieliktas visas pūles un radošums, lai atsevišķi ierakstītās kora dalībnieku balsis saplūstu vienotā skaņdarbā.

Pievienoties tiešraidei 4. maijā varēs jau no pulksten 9.30 "Tavs karogs" klipa pirmizrādes pasākumā "Facebook" un lietotnē LMT Straume.