Dziesmu rakstīšanas nometne 'RIGaLIVE #6' izsludina dalībnieku pieteikšanos

Mūzikas autori, dziesmu tekstu autori, izpildītāji, dziesmu producenti tiek aicināti pieteikt savu dalību dziesmu rakstīšanas nometne ar radošajām meistarklasēm "RIGaLIVE #6", kas norisināsies no šā gada 7. līdz 9. aprīlim Rīgā, portālu "Delfi" informē Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports" pārstāvji.

Šobrīd tiek izsludināta pieteikšanās dziesmu rakstīšanas darbnīcai, kur trīs dienu laikā līdz 10 darba grupās tiks strādāts pie jaunu dziesmu radīšanas. Katra darba grupa sastāvēs no trīs dalībniekiem – mūzikas autora, izpildītāja un producenta, kas astoņu stundu ietvaros kopā rada dziesmu demo versiju, ko pēc tam izvērtēs eksperti, kas sastāv no starptautiskās un vietējās mūzikas industrijas profesionāļiem. Dalībnieku mērķis ir radīt dziesmas, kas varētu būt potenciāli hiti.

Nometnes norises plāns:

7.04. - iepazīšanās ar meistarklases dalībniekiem;

8.04. - dziesmu rakstīšanas sesija; klausīšanās un vērtēšana;

9.04. - dziesmu rakstīšanas sesija; klausīšanās un vērtēšana.

Iepriekšējās "RIGaLIVE" nometnēs ir radītas tādas plašākai auditorijai zināmas dziesmas kā "Zemes stunda", "Varbūt šodien, Varbūt rīt", "Think To Much", "Be žodžių" un citas.

Ar savu pieredzi "RIGaLIVE" dalās mūziķi un dziesmu autori Elizabete Gaile un Jānis Driksna: ""RIGaLIVE" bija lielisks atspēriena punkts manā muzikālajā darbībā. Divas dziesmas, kas tapā šajā nometnē, guvušas veiksmīgus rezultātus radio stacijās, kā arī ir tika iekļautas manā debijas minialbumā ''Kas aiz krūtīm sēž''. Šo paris dienu laikā izveidojās sadarbības ar citiem mūzikas autoriem un producentiem, ar kuriem turpinu strādāt arī tagad. Esmu ļoti pateicīga par šo iespēju un pilnīgi noteikti iesaku to izmantot arī citiem mūziķiem!" pauž Elizabete Gaile.

""RIGaLIVE" man ir sniegusi lielu pieredzi dziesmu rakstīšanā un sadarbībā ar citiem māksliniekiem. Tās ir ārkārtīgi radošs kopā būšanas laiks, kad sevi ir jāizaicina būt maksimāli produktīvam, un arī jaunajiem māksliniekiem "RIGaLIVE" ietvaros novēlu uzdrošināties sevi izaicināt, būt gataviem kompromisiem radošajā procesā, kā arī būt gatavam paplašināt savu redzesloku mūzikā, " saka Jānis Driksna, grupas "My Radiant You" līderis.

"RIGaLIVE" "Spotify" dziesmu pleiliste atrodama šeit.

Pieteikums dalībai jāaizpilda līdz 11. februārim, dziesmu rakstīšanas darbnīcas dalībnieki tiks izziņoti līdz marta beigām. Dalības maksa – 75 eiro.