'Dzimuši Latvijā' – starptautiski atzīto un jauno mūziķu satikšanās 'Jūrmalas festivālā'

No 27. līdz 31. jūlijam ar pieciem koncertiem Dzintaru koncertzālē klātienē norisināsies septītais "Jūrmalas festivāls". Turpinot Latvijas simtgadē iedibināto tradīciju, 31. jūlijā pulksten 20 "Jūrmalas festivālā" uzstāsies izcili Latvijā dzimuši mūziķi, kuri ieguvuši plašu starptautisku atzinību. Viņiem uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves pievienosies jaunie Latvijas talanti un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē organizatori, koncerta diriģents – starptautiski atzītais Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

Koncertā uz vienas skatuves satiksies dažādu paaudžu mūziķi, Latvijā dzimušie mūzikas spīdekļi – gan strauji plaukstošie jaunie talanti, gan Latvijas koncertdzīves redzamākie mākslinieki, gan latviešu mūziķi ar starptautisku slavu, kuru uzstāšanās dzimtenē vienmēr ir gaidīts notikums.

Solistu pulkā būs par akordeona princesi dēvētā Ksenija Sidorova, starptautisko konkursu laureāts, virtuozais vijolnieks Daniils Bulajevs, pasaulslavenais operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko un operas soliste Laura Grecka, izcilais sitaminstrumentu spēles virtuozs Guntars Freibergs, kā arī spilgtā un daudzpusīgā pianiste Agnese Egliņa,. Klausītājiem būs iespēja dzirdēt jaunos talantus, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņus – čellistu Maksimu Skibicku, kurš atskaņos pirmo daļu no Dmitrija Šostakoviča Pirmā čella koncerta un klarnetisti Annu Kubecku, kuras izpildījumā dzirdēsim Karla Marijas fon Vēbera ''Concertino'' klarnetei un orķestrim. Viņi uzstāsies arī kopīgos duetos ar pieredzējušajiem mūziķiem.

Programmā skanēs svinīgā Ādolfa Skultes ''Uvertīra'', Imanta Kalniņa Sestās simfonijas trešā daļa, Džordža Gēršvina uvertīra mūziklam ''Crazy girl'', pirmā daļa no Kārļa Lāča Klavierkoncerta Agneses Egliņas izpildījumā, smeldzes un temperamenta pilnā Mečislava Veinberga ''Rapsodija par Moldāvu tēmām'', ko atskaņos Daniils Bulajevs. Skanēs arī otrā daļu no Emanuela Sēžurnē Koncerta marimbai Guntara Freiberga sniegumā, kā arī Astora Pjacollas un Manuela de Faljas skaņdarbi un skaistākie dziedājumi no Žorža Bizē un Rudžero Leonkavallo operām.

Jau ziņots, ka no 27. līdz 31. jūlijam ar pieciem koncertiem Dzintaru koncertzālē klātienē norisināsies septītais "Jūrmalas festivāls". Festivāla goda mākslinieks ir operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko.

Biļetes uz šo un citiem "Jūrmalas festivāla" koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Jūrmalas Festivāla koncertu apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikātu, kā arī personu apliecinošu dokumentu. Noteikumi attiecas arī uz bērniem.