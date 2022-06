Dzintaros muzicēs pasaulē atzītie džeza mākslinieki Marija Mendeša un Džons Bīslijs

Dzintaru koncertzālē 28. jūnijā Latvijas Radio bigbends uzstāsies ar diviem izciliem, pasaulē atzītiem džeza māksliniekiem – portugāļu dziedātāju Mariju Mendešu un amerikāņu pianistu, komponistu Džonu Bīsliju.

Kā "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Indra Vilipsōne, abi mākslinieki kopīgi radījuši fadu mūzikas iedvesmotu programmu, kas sajūsminājusi klausītājus, piesaistījusi mūzikas kritiķu uzmanību un ieguvusi vairākus prestižus apbalvojumus. Līdzās tam skanēs arī Džona Bīslija oriģinālkompozīcijas.

Marija Mendeša (Maria Mendes) ir portugāļu dīva ar plašu muzikālo interešu loku – viņa teicami iejūtas džeza un latino mūzikā, glāsmaini dzied popmūziku un māk savai dzidri skanīgajai balsij piešķirt arī fadu smeldzīgumu, raksta koncerta rīkotājji. Viņa studējusi džezu Ņujorkā, Briselē un Roterdamā, koncertējusi Amsterdamas ''Concertgebow'', prestižajos Montrē un Ziemeļjūras džeza festivālos, kā arī bijusi pirmā portugāļu māksliniece, kas uzstājusies leģendārajā Ņujorkas džeza klubā ''Blue Note'' kā vakara centrālā mūziķe. Viņa ir pirmā portugāliete, kura izpelnījusies ''Grammy'' nomināciju.

Dziedātāja savaldzināja Latvijas publiku jau 2020. gadā, kad viņa koncertēja kopīgā programmā ar Latvijas Radio bigbendu. Inese Lūsiņa recenzijā laikrakstam ''Diena'' rakstīja: ''Marija Mendeša ir ļoti harismātiska un saulaina māksliniece. Viņas tembrāli nebūt ne kuplā balss toties ir spožs un apbrīnojami veikls instruments – gluži kā trompete, kuras diapazona spodrās, precīzās virsotnes var salīdzināt gan ar izcilāko operas koloratūrsoprānu, gan vismeistarīgāko trompetistu sniegumu. Savukārt operas ātrrunas meistari (buffo basi) varētu apskaust Marijas Mendešas daudzveidīgo, pārsteidzoši virtuozo sketa tehniku, kurā dziedātāja ir gan intonatīvi perfekta, gan atvērta vispārdrošākajām improvizācijām.''

Savukārt viens no mūslaiku lielākajiem džeza grandiem, pianists un komponists Džons Bīslijs (John Beasley) ar Latvijas Radio bigbendu koncertējis jau 2017. gadā festivālā ''Rīgas Ritmi''.

Viņš sadarbojies ar tādām džeza mūzikas leģendām kā Mailzs Deiviss, Stīlijs Dens, Džeimss Brauns, Fredijs Hubards un citiem. Jau 24 gadu vecumā Džons Bīslijs sāka rakstīt mūziku slavenajām ''Paramount'', ''Disney'' un ''MGM'' studijām. 28 gadu vecumā Bīslijs saņēma zvanu no paša Mailza Deivisa ar uzaicinājumu pievienoties viņa ansamblim. Mākslinieks ir veidojis Baltā nama ceremoniju koncertus, viņš ir arī vairāku ''Grammy'' balvu nominants un ieguvējs.

Koncertā skanēs smeldzīgā portugāļu tautas dziesma ''Asas Fechadas'', kuru Džons Bīslijs un Marija Mendeša džeza pasaulei atklāja svaigā aranžējumā, un viņu veikums šai dziesmai 2021. gadā tika nominēts ''Grammy'' balvai nominācijā ''Labākais aranžējums un vokāls''. Dzirdēsim arī citas kompozīcijas no viņu kopīgā albuma ''Close to me'' (2019), kas ieguvis prestižo ''Edison'' balvu. Albums ir kā drosmīga mīlestības vēstule Marijas Mendešas dzimtajai Portugālei un fadu mūzikai, ko caurvij prieka un ilgu stīga. Ar Džona Bīslija aranžējumiem viņi radījuši neatkārtojamu džeza un fadu mūzikas satikšanos, kurā līdzās pastāv smeldzīgas serenādes, mundri džeza ritmi, improvizācijas neparedzamība, jutekliskums un atsauces uz simfodžezu. Džons Bīslijs saka: ''Mani apbūra šo dziesmu teksti, un mans kā kino komponista instinkts bija aranžēt katru dziesmu kā veselu filmu. Un ar Marijas balsi, kas ietiecas dziļi dvēselē un uzjunda plašu emociju gammu, šo visu klausoties, tu pieredzi vēl nebijušu skaistumu un mākslinieciskumu''.

Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.