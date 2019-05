Dzintaros uzstāsies džeza zvaigznes Kjara Pankaldi un Derila Hola kvartets

Dzintaru koncertzālē 17. maijā pulksten 19.30 ciklā "Jūrmala Jazz" ar vienīgo koncertu Eiropas turnejā uzstāsies izcilais džeza basists no Ņujorkas Derils Hols (Darryl Hall) ar kvartetu un džeza dziedātāja no Itālijas Kjara Pankaldi (Chiara Pancaldi), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Itāļu džeza dziedātāju un dziesmu autori Kjaru Pankaldi prestižais džeza žurnāls "Jazztime" raksturojis kā tādu, kas "vienmēr spēj aizraut un ieintriģēt", savukārt žurnāls "Jazzit" uzsver, ka "viņai piemīt skaists balss tembrs, varena ritma izjūta un spēcīga personība".

Dzimusi un augusi Boloņā, mazpilsētā Itālijas ziemeļos, Pankaldi sāka apgūt klasisko klavieru spēli 10 gadu vecumā, bet dzied jau kopš agras bērnības. Drīz viņai parādījās interese par džezu, dziedot līdzi ierakstiem un mūziķiem. 2012. gadā Pankaldi ieguva Boloņas Konservatorijas maģistra grādu džeza mūzikā. Viņa ir uzstājusies džeza festivālos Itālijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Anglijā, Bulgārijā un Japānā: Banskas džeza festivālā, Itāliešu kultūras institūtā Tokijā, "Audi Forum Jazz", "Cala Gone" džeza festivālā, Gardas džeza festivālā, Padujas džeza festivālā, "Museo Internazionale della Musica", "Umbria Jazz", Londonas džeza festivālā un citos. Sadarbojusies ar lieliskiem Eiropas un Amerikas džeza mūziķiem – Sairusu Čestnatu (Cyrus Chestnut), Džonu Vēberu (John Webber), Džo Fārnsvortu (Joe Farnsworth), Derilu Holu (Darryl Hall), Kērku Laitseju (Kirk Lightsey), Donu Menzu (Don Menza) un citiem.

Pankaldi otrais albums "I Walk a Little Faster" ar Sairusu Čestnatu pie klavierēm, Džonu Vēberu pie basa un Džo Fārnsvortu pie bungām saņēmis žurnāla "Jazz Critique" balvu kā "2015. gada labākais vokālais džeza albums". Savukārt skaņdarbā "What Is There To Say" ("Challenge Records International") piedalās leģendārais pianists Kērks Laitsejs un basists Derils Hols, kas muzicēs arī koncertā Jūrmalā.

Savam jaunajam projektam "Songs Don't Grow Old Alone" viņa meklē jaunu skanējumu, ko ietekmē mūsdienīgā džeza un brazīliešu mūzika. Repertuārā ir oriģinālas dziesmas kopā ar brazīliešu, popa un tautas dziesmu aranžējumiem, kas ir neparasti atklāti un sliecas uz mijiedarbību un improvizāciju.

Izcilā džeza dziedātāja Mišella Hendriksa (Michaele Hendricks) ir veltījusi atzinīgus vārdus Pankaldi: "Kjarai ir viena no skaistākajām džeza balsīm ne tikai Itālijā, bet visā pasaulē. Viņai ir nevainojama tehnika un neatvairāms vēriens. Viņa viegli piešķir savu stilu un interpretāciju visam, ko dzied, balādēm, bosai, svingam vai be-bop melodijām. Viņa prot improvizēt! Viņa noteikti ierakstīs savu vārdu džeza mūzikā. Kjara Pankaldi – atcerieties šo vārdu!"

Kjaras Pankaldi un Derila Hola kvarteta koncerts notiks cikla "Jūrmala Jazz" ietvaros, kas klausītājiem Dzintaru koncertzālē piedāvā baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.