Dzintaros uzstāsies virtuozais džeza trio 'Vein' no Šveices

Svētdien, 1. novembrī, pulksten 17.00 ciklā "Jūrmala Jazz" ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies virtuozais džeza trio no Šveices – "Vein". Prestižais izdevums "The Guardian" viņus ir raksturojis kā "Vienus no aizraujošākajiem džeza ansambļiem Eiropā".

Kā informēja Dzintaru koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka, kopā ar Latvijas Radio bigbendu viņi atskaņos īpašos aranžējumus bigbendam no kritiķu atzītajām trio programmām "Vein Plays Ravel" un "Symphonic Bop".

Bāzelē, Šveicē, dibinātais trio "Vein" tiek raksturots kā ekspresīvs džeza mūzikas ansamblis, kas saņēmis daudzus apbalvojumus un Eiropas džeza kritiķu atzinību no tādiem preses izdevumiem kā "Rolling Stone", "Jazz Wise Magazine", "Frankfurter Zeitung" un "Jazzspecial Copenhagen".

Grupas nosaukums "vein" jeb tulkojumā no angļu valodas "vēna" iemieso trio – Mihaela Arbenca (Michael Arbenz, klavieres), Tomasa Lēnsa (Thomas Lähns, kontrabass) un Floriana Arbenca (Florian Arbenz, bungas) – spēles stilu, kas pieņem džeza tradīciju spēku, vienlaikus to spēcinot ar klasiskās mūzikas dārgumiem. Visi trio "Vein" dalībnieki vienlīdz labi jūtas gan sarežģītās mūsdienu mūzikas partitūrās, gan brīvi lietojot džeza improvizācijas valodu. Trio "Vein" sadarbojies ar tādiem pasaulslaveniem solistiem kā trombonists Glens Feriss (Glenn Ferris), saksofonisti Gregs Osbijs (Greg Osby), Deivs Lībmans (Dave Liebman), Endijs Šepards (Andy Sheppard) un citiem.

Trio "Vein" izdevis 12 albumus. Viņu jaunākais veikums ir mūzikas kritiķu un klausītāju augsti vērtētais "Vein Plays Ravel", kurā lieliski atklājas šī trio īpašā muzikālā krāsa – džezam piemītošās aizrautības, enerģijas un meistarīgas improvizācijas savienojums ar Eiropas klasiskās mūzikas šedevriem, kuru fragmentus varēs dzirdēt arī koncertā Dzintaru koncertzālē.

Trio "Vein" koncerts Dzintaru koncertzālē notiks cikla "Jūrmala Jazz" programmā, kas klausītājiem piedāvā baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Šajos sarežģītajos apstākļos Dzintaru koncertzāles darbinieki īpaši rūpējas par visu klausītāju un mākslinieku drošību, sadarbībā ar Latvijas Slimību profilakses un kontroles centru ir ieviesti visstingrākie piesardzības pasākumi. Koncertzāles personāls ir īpaši sagatavots, lai rūpētos par apmeklētāju drošību. Pirms katra koncerta, starpbrīdī un pēc koncerta visas publiski pieejamās vietas tiek vēdinātas un dezinficētas. Publiskajā zonā ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi un bezmaksas sejas maskas. Visiem koncertu apmeklētājiem ir personalizētas sēdvietas, ievērojot nepieciešamo distanci.

Koncertzāles administrācija atgādina:

koncertzāles telpās, visa koncertzāles apmeklējuma laikā, obligāti jālieto sejas maskas un jāievēro 2 metru distance. Klausītājiem, kuri būs ieradušies bez sejas aizsargmaskām, koncertzāle nodrošinās vienreizlietojamās sejas maskas;

ja pirms koncerta apmeklējuma ir slikta pašsajūta, organizatori lūdz palikt mājās;

apmeklētājiem ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru ieeja koncertzāles telpās nav atļauta.

Dzintaru koncertzāle visiem aicina ievērot visus piesardzības pasākumus, lai arī turpmāk mums būtu iespēja baudīt izcilus koncertus pasaulē atzītu mūziķu izpildījumā.