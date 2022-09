Dzintaru koncertzālē muzicēs pianisti Aurēlija Šimkus un Tonijs Jaiks Jangs

Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē 30. septembrī pulksten 19.30 gaidāms klaviermūzikas koncerts, kurā uzstāsies divi izcili jaunās paaudzes pianisti Aurēlija Šimkus un Tonijs Jaiks Jangs (Tony Yike Yang).

Kā "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji, programmā skanēs Volfganga Amadeja Mocarta, Pētera Čaikovska, Friderika Šopēna un Sergeja Prokofjeva mūzika.

Abi pianisti pirmo reizi sastapušies Zviedrijā, kur studējuši pie profesores Jūlijas Mustonenas-Dālkvistas, un kopš tā laika viņi vairākkārt muzicējuši kopā.

Aurēlijas Šimkus starptautiskā karjera aizsākās jau 16 gadu vecumā, kad vācu ierakstu kompānija "Ars Produktion" izdeva viņas solo albumu "Scherzo". Žurnāls "Piano News" to atzina par mēneša albumu, rakstot, ka "Aurēlija Šimkus ir izcila pianiste un īsts atklājums'', savukārt laikraksts ''Westfalische Rundschau'' viņas klavierspēlē apbrīnoja dvēseliskumu, kas "piepildīts ar izsmalcinātāko muzikalitāti un jutekliskumu". Par savu otro solo albumu "Bach. Ich ruf' zu dir" Aurēlija 2016. gadā ieguva prestižo "Echo Klassik" balvu.

Aurēlija Šimkus ir piedalījusies festivālos "Interlaken Classics", "Next Generation Festival", "Kisingenes vasara", Kurta Veila festivālā, Bonnas Šūmaņa festivālā, festivālā "Rītdienas meistari", u. c. Uzstājusies ar Anglijas kamerorķestri, Varšavas simfonisko orķestri, Dortmundes filharmonisko orķestri, Gruzijas kamerorķestri, kamerorķestri "Orpheum", Freiburgas filharmonisko orķestri, Reinzemes-Pfalcas filharmonisko orķestri un citiem kolektīviem.

Par pianistu Toniju Jaiku Jangu ārzemju prese raksta: ''Absolūts atklājums…Viņā apvienojas īsta virtuoza un mākslinieka īpašības'' (The Chopin Courier) un ''Yangs pārvalda žilbinošu tehniku un piešķir personisku rokrakstu visam, ko viņš spēlē.'' (The Dallas Morning News). Slavēts kā viens no Kanādas izcilākajiem jaunajiem mūziķiem, pianists Tonijs Jaiks Jangs starptautisku atpazīstamību ieguva 16 gadu vecumā, iegūstot piekto vietu Starptautiskajā Šopēna pianistu konkursā Varšavā 2015. gadā, reizē kļūdams par visu laiku jaunāko šī konkursa laureātu. Jangs plūcis laurus arī Vena Klaiberna, Bosendorfer & Yamaha USASU, Hilton Head un citos starptautiskos pianistu konkursos.

Kā solists viņš uzstājies Koerner zālē Toronto, Maskavas konservatorijas lielajā zālē, Tokijas Metropolitēna teātrī, Seulas mākslas centrā, Varšavas Nacionālajā filharmonijā, Millennium amfiteātrī Dubajā, Severance zālē Klīvlendā, Šopēna zālē Mehiko un citviet.

Koncertā skanēs galantā un priekpilnā Mocarta sonāte divām klavierēm Remažorā K.448, kā arī ģeniālā melodiķa un klavieru taustiņu aristokrāta Frederika Šopēna kompozīcijas. Dzirdēsim nemiera gara Sergeja Prokofjeva Ceturto sonāti klavierēm, kurā atklājas komponista iekšupvērstā un apcerīgā šķautne. Leģendārais 20. gadsimta pianists Sjatoslavs Rihters par šo sonāti teicis: ''Tā ir raksturā intīma kamermūzika ar apslēptām bagātībām.'' Bet Pēteris Čaikovskis populārajā svītā no baleta ''Riekstkodis'' pārlikumā divām klavierēm mūs ieved Ziemassvētku brīnuma valstībā un deju virpuļos, kas slavina jaunību, draudzību un mīlestību.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.