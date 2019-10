Dzintaru koncertzālē uzstāsies džeza zvaigzne Linda Meja Hana Oh

Ciklā "Jūrmala Jazz" 18. oktobrī pulksten 19.30 ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē pasaules turnejas ietvaros uzstāsies ekstravagantā džeza basiste Linda Meja Hana Oh (Linda May Han Oh) ar kvartetu – Vilu Vinsonu (Will Vinson, saksofons), Metjū Stīvensu (Matthew Stevens, ģitāra) un Ēriku Dūbu (Eric Doob, sitaminstrumenti), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Linda Oh ir šobrīd spožākā pasaules džeza basiste, kura saņēmusi daudzus apbalvojumus ASV, Vācijā un Austrālijā: Džeimsa Morisona (James Morrison) stipendijas fināliste 2003. gadā, Starptautiskās Džeza skolu asociācijas (IAJE) konkursa "Sister in Jazz" uzvarētāja 2004. gadā, ASCAP Young Jazz Composer balvas ieguvēja 2008. gadā, Teloniusa Monka kontrabasa (Thelonious Monk Bass) konkursa atzinības ieguvēja 2009. gadā, “Bell Award” Gada jaunā māksliniece Austrālijā 2010. gadā.

Linda Oh tika arī nominēta Džeza žurnālistu balvai (Jazz Journalist’s Awards) par gada debiju un saņēma kritiķu balvu “Downbeat Critic’s Poll” kā akustiskā kontrabasa uzlecošā zvaigzne Nr. 1. Tajā pašā gadā viņa ieguva otro vietu konkursā BASS2010 Berlīnē.

Viņa ir uzstājusies ar tādiem pasaulslaveniem džeza mūziķiem kā Džo Lovano (Joe Lovano), Stīvu Vilsonu (Steve Wilson), Vijaju Aijeru (Vijay Iyer), Deivu Daglasu (Dave Douglas), Keniju Baronu (Kenny Barron), Geriju Alenu (Geri Allen), Fabiānu Almazanu (Fabian Almazan), Teriju Leinu Karingtonu (Terri Lyne Carrington) un ģitāristu Petu Meteniju (Pat Metheny).

2009. gadā viņas izdotais trio debijas albums “Entry” ar Obedu Kalvairu (Obed Calvaire) un Ambrozu Akinmusiru (Ambrose Akinmusire) žurnālā “Artforum” tika minēts kā viens no džeza zvaigznes Vijaja Aijera izvēlētajiem 2009. gada labākajiem 10 albumiem. Lindas Oh otrais albums “Initial Here”, kas tika izdots 2012. gadā vairākos prestižos džeza izdevumos tika nominēts kā gada labākais džeza albums.

Linda Oh ir aktīva kontrabasa, basģitāras spēlētāja un komponiste, kura sacer mūziku dažādiem ansambļiem un īsfilmām, piedaloties starptautiskajās filmu komponistu darbnīcās un “Sundance Labs” rančo “Skywalker Ranch”.

Lindas Mejas Hanas Oh koncerts notiks cikla “Jūrmala Jazz” ietvaros, kas klausītājiem Dzintaru koncertzālē piedāvā baudīt izcilu džeza mūziķu priekšnesumus no visas pasaules.