Džona Lenona slepkava atvainojies atraitnei Joko Ono

Marks Čepmens, kurš pirms 40 gadiem nogalināja Džonu Lenonu, ir atvainojies Lenona atraitnei Joko Ono par savu nodarījumu, vēsta BBC.

Čepmens 1980. gadā sašāva Lenonu četras reizes ārpusē pie Lenona dzīvokļa Manhetenā, Ņujorkā, satriektās Joko Ono acu priekšā.

Šā gada augustā Čepmenam vienpadsmito reizi tika atteikta pirmstermiņa atbrīvošana. Tiesas sēdes laikā Čepmens stāstīja, ka nogalinājis 40 gadus veco rokzvaigzni slavas dēļ un ir pelnījis nāvessodu. Viņš atklāja, ka nepārtraukti domā par savu "nožēlojamo rīcību" un apzinās, ka var pavadīt cietumā visu atlikušo dzīvi.

"Es vēlos atkārtoti izteikt nožēlu par savu noziegumu," Čepmens atklāja tiesas sēdes laikā. "Man nav attaisnojuma. Es to izdarīju tikai tāpēc, lai kļūtu slavens. Tas ir pats ļaunākais, ko cilvēks vispār var nodarīt otram, pilnībā nevainīgam cilvēkam. Viņš bija ļoti slavens. Es nenogalināju viņu par to, kāds cilvēks viņš bija. Viņš bija ģimenes tēvs. Viņš bija ikona. (..) Es izjūtu dziļu nožēlu par sāpēm, ko viņai (Joko Ono) nodarīju."

2015. gadā japāņu māksliniece, kas līdz šim protestējusi pret visiem Čepmena pirmstermiņa atbrīvošanas lūgumiem, vietnē "The Daily Beast" atklāja, ka dzīvo pastāvīgās bailēs, ka Čepmenu varētu atbrīvot no cietuma. "Es uzskatu – ja reiz viņš ir izdarījis to vienreiz, viņš to var izdarīt atkal, nodarīt pāri kādam citam. Upuris varu būt es, tas var būt Šons (Lenona un Ono dēls), jebkurš cits cilvēks, tāpēc tas ir liels risks," stāstīja Ono.

Slepkavības brīdī Čepmens bija 25 gadus vecs. Tagad viņam ir 65 gadi, viņš ir precējies un viņa sieva dzīvo netālu no cietuma, kurā viņš pēc pārvešanas uzturas jau astoņus gadus. Čepmens ir tiesīgs iesniegt nākamo lūgumu par pirmstermiņa atbrīvošanu pēc diviem gadiem.