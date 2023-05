Džordžija Sesīla un grupa 'Lupa' muzicēs Dzintaru koncertzālē

Dzintaru koncertzālē 26. maijā uzstāsies latviešu modernā džeza grupa "Lupa" kopā ar vienu no šī brīža spilgtākajām britu džeza un "crossover" dziedātājām Džordžiju Sesīlu (George Cecile).

Kā vēsta koncerta rīkotāji, Džordžija Sesīla ieguvusi ''UK Jazz Act Of The Year'' un ''Jazz FM'' 2022 Gada vokālista balvu: "Māksliniece šobrīd atrodas britu jaunā "crossover" mākslinieku viļņa virsotnē. Viņai piemīt reta spēja ar savu unikālo balss tembru un dziedājuma emocionālo dziļumu aizkustināt klausītājus, lai kur arī uzstātos."

Dziedātājas debijas albums ''Only the Lover Sings'' (2021) nonāca Lielbritānijas džeza un blūza topu augšgalā, izpelnoties arī ''Jazz Awards' 2021" Labākā albuma titulu. BBC radio ierakstu slavēja, atzīmējot, ka ''tam piemīt vērtības pāri laikam, iedvesmojoties no 20. gadsimta izcilajiem populārās mūzikas autoriem kā Djūks Elingtons un Stīvijs Vonders.'' Džordžija Sesīla koncertējusi Karaliskajā Alberta zālē, SXSW festivālā Ostinā, nozīmīgākajos džeza festivālos Lielbritānijā, kā arī televīzijas koncertos ar BBC koncertorķestri.

Grupa ''Lupa'' spēlē improvizētu instrumentālo mūziku, kas veidota ar saistošām melodijām un harmonijām, kā arī meistarīgām ritma sekcijām. Grupa dibināta 2016. gadā, un tajā apvienojušies četri no labākajiem Latvijas džeza un laikmetīgās mūzikas māksliniekiem: Dāvis Jurka – alta saksofons, "Erica Synths" efekti; Ritvars Garoza – sintezatori un "Fender Rhodes", Valters Sprūdžs – basģitāra; Andris Buiķis - bungas, "Tempest" analogā bungmašīna.

Grupas debijas albums ''Sequences and Consequences'' (2019) izpelnījās kritiķu atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs. Viens no senākajiem britu džeza žurnāliem ''Jazz Journal'' rakstīja: ''Grupa meistarīgi apvieno dažādus stilus, no siltajām retro līdz dzirkstošiem sintezatoru un bungu mašīnas trokšņiem. Elektronikas efekti skanējumam pievieno daudzveidību un dinamismu. Grupas muzikālā vīzija ir skaidra, skaņdarbi albuma gaitā variējas, reizē saglabājot stilistisko un instrumentālo vienotību. Paturiet grupu ''Lupa'' savā redzeslokā tās oriģinalitātes un stila dēļ!''

Bet grupas jaunākā skaņuplate ''Koki'' (2022) mūzikā pēta koku balsis, krāsas, stumbru kustības un cilvēka attiecības ar šiem dzīvajiem organismiem. Albums nominēts arī ''Zelta mikrofonam' 2023".

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.