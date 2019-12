'Echo Collective' Ventspilī atskaņos Johana Johansona mūziku

2020. gada 5. aprīlī Ventspilī, koncertzālē "Latvija" viesosies prominentais stīgu kvartets "Echo Collective", izpildot islandiešu komponista Johana Johansona (Jóhann Gunnar Jóhannsson) darbu "12 sarunas ar Tilo Haincmanu". Uzstāšanās Ventspilī būs kvarteta vienīgais koncerts Baltijas valstīs, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Laikā, kad žanru robežas turpina brukt, jaunā mūzika ielaužas svešās teritorijās un daudzi strīdas par tādu terminu kā "post-klasiskā", "neo-klasiskā" un pat "ne-klasiskā", pazīstamais mūziķu kolektīvs "Echo Collective" no Briseles, kuru savulaik dibinājuši Nīls Leiters (Neil Leiter) un Margareta Hermāna (Margaret Hermant), galvu par to nelauza.

"Mēs to [mūziku] uztveram klasiski un uz šodienas mūzikas pasauli raugāmies tā, kā to izprotam paši. Daudzi no mūziķiem, ar kuriem sadarbojamies, nepārstāv akadēmisko vidi, taču, kā izrādās, sacer mūziku, ko par tādu var dēvēt. Ņemot talkā pieredzi un prasmes, mēs tai spējam piešķirt piepildījumu," savulaik teicis pats Nīls Leiters.

Plašāks klausītāju loks "Echo Collective" iepazinis, pateicoties mūziķu sadarbībai ar duetu "A Winged Victory For The Sullen" – mūziķiem Adamu Vilciju (Adam Wiltzie) un Dastinu Oheloranu (Dustin O`Halloran). Māksliniekus reiz savā starpā iepazīstināja kopīgā paziņa, Pulicera balvas ieguvēja un šī gada "Grammy" nominante Kerolaina Šo (Caroline Shaw), kuras daiļradi Latvijas publika jau iepazinusi nesenajos "Ecstatic Music Ventspils" un "Aizuri Quartet" koncertos. Sekoja vairākas kopīgas ierakstu sesijas, pasaules turnejas, kopīgs darbs pie muzikālā pavadījuma Veina Makgregora (Wayne MacGregor) deju kompānijas izrādei un kulminācija – uzstāšanās Karaliskajā Alberta zālē Londonā festivāla "BBC Proms" ietvaros.

Pirms vairākiem gadiem "Echo Collective" ceļi krustojās ar pazīstamo, pagājušogad pāragri mūžībā aizgājušo islandiešu skaņradi Johanu Johansonu. Kolektīvs, kas Briseles koncertzāles "Ancienne Belgique" mākslinieciskās vadības aicināts bija kļuvis par rezidējošo ansambli un strādājis pie grupas "Radiohead" albuma "Amnesiac" pārlikuma kamersastāvam, kā arī ierakstījis jaunu muzikālo pavadījumu grupas "Erasure" mūzikai, tika uzaicināts piedalīties Johana Johansona opusa "12 sarunas ar Tilo Haincmanu" atskaņojumā un vēlāk arī ierakstā. Šī intriģējošā darba tapšanu savulaik, 2012. gadā, iniciējis britu filantrops Ričards Tomass (Richard Thomas). To pat var uzskatīt par vairāku jauši nejaušu notikumu un savstarpēju pazīšanos virkni.

Ričardu Tomasu jau kādu laiku nodarbināja doma: "Vai radošais process mūzikas kompozīcijā radikāli atšķiras no tā, kam pakļauts mākslinieks, radot vizuālu darbu?" Viņš vēlējās pasūtināt darbu, kas radies šķīstā mākslinieka un komponista sadarbībā, tik vien kā vienam iespaidojoties no otra darbiem. Ričarda Tomasa kolekcijā bija vairāki viņam tuvā vācu gleznotāja Tilo Haincmana (Thilo Heinzmann) mākslas darbi, kas pamudināja uzdot jautājumu pašam gleznotājam, ar kuru no mūziķiem viņš labprāt sadarbotos šīs ieceres īstenošanā. Atbilde ilgi nebija jāmeklē. Johans Johansons! Islandietis, ar kuru Tilo, savukārt, bija iepazīstinājuši britu mūziķi Nīls Tenants (Neil Tennant) un Kriss Lovs (Chris Lowe) jeb "Pet Shop Boys".

"Savā ziņā, jā, darbs ir komponista un mākslinieka sadarbība, taču tas noteikti ir arī kas vairāk. Šis skaņdarbs nav ne mūzika, ne glezna. Tā ir saruna, komunikācija," par kopīgi radīto, savā ziņā sociālkritisko un politisko norišu ("Brexit" tuvošanās) motivēto darbu izteicies idejas autors Ričards Tomass. "Priekš manis Eiropas Savienības pamatu pamats ir kulturālā vienotība. Labākais veids, kā to paust, ir to darīt."

Rezultātā tapis emocionāli un mākslinieciski ietilpīgs darbs, ko kopradījuši Dānijā dzīvojošs islandiešu komponists, vācu gleznotājs, britu "katalizators" un Beļģijā mītošs dažādu tautību mūziķu ansamblis. Darbā, ko komponists pats nodēvējis par "sarunas pāri robežām, lai svinētu un meklētu kopīgus ideālus", saklausāmas atsauces uz teju visu klasiskās mūzikas vēsturi. "12 sarunās ar Tilo Haincmanu" ieskanas psalmiem raksturīgas melodijas, atbalsis no viduslaiku mūzikas, baroka kanons čella izpildījumā, Filipa Glāsa (Philip Glass) repetitīvie "grūdieni", valsis un pat akustiskas norādes uz Johansona vēl vienu sirdslietu – elektronisko deju mūziku.

"12 sarunas ar Tilo Haincmanu" ne brīdi nav bijis iecerēts kā gadījums, kā darbs vienreizējam atskaņojumam. Stīgu kvarteta 12 daļas ir ceļojums, kurā katrs klausītājs dodas pa savu taku. "Katrs uz to reaģē citādi. Man šī mūzika ir atgādinājums par draudzību ar Johanu, un es tajā saklausu miera un līdzsvara meklējumus," teic idejas autors Ričards Tomass.

To, ka skaņdarbs nav tikai "gadījums", apliecina ne vien pavasarī gaidāmais koncerts Ventspilī, vēlāk "Savoy Teatteri" Helsinkos, Elbas filharmonijā Hamburgā un citviet, bet arī izdevniecības "Deutsche Grammophon" septembra nogalē izdotais ieraksts.

