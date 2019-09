'Ecstatic Music Ventspils' uzstāsies 'Deerhoof', 'Tigue' un Zola Jesus

Pirmajā pārsteidzošās mūzikas festivālā "Ecstatic Music Ventspils", kas koncertzālē "Latvija" notiks no 8. līdz 10. novembrim, muzicēs "Deerhoof", "TIGUE", "Zola Jesus", Kerolaina Šo (Caroline Shaw) no ASV, kā arī latviešu mūziķu festivāla kolektīvs "Ecstatic Quartet", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no koncertzāles "Latvija".

Jau ziņots, ka sadarbībā ar Kaufmaņu Mūzikas centru (Kaufman Music Centre) Ņujorkā un komponistu, kuratoru Džadu Grīnsteinu (Judd Greenstein) novembra sākumā Ventspilī tiks atvērta festivāla "Ecstatic Music" Latvijas filiāle. Zināms, ka pirmajā festivālā kopīgas performances sniegs amerikāņu neatkarīgās rokmūzikas kulta apvienība "Deerhoof" un perkusiju trio "Tigue", avangarda popmūzikas māksliniece Nika Danilova (Nika Roza Danilova) jeb Zola Jesus kopā ar festivāla stīgu kvartetu "Ecstatic Quartet" no Latvijas, kā arī pazīstamā komponiste, mūziķe, vokālās grupas "Roomful Of Teeth" dalībniece Kerolaina Šo ar jau minēto kvartetu, kurā apvienojušies dažādu Latvijas profesionālo simfonisko kolektīvu dalībnieki – Arvīds Zvagulis (pirmā vijole), Indulis Cintiņš (otrā vijole), Artūrs Gailis (alts) un Pēteris Ozoliņš (čells).

Festivāls tiks atklāts piektdien, 8. novembrī, kad uz koncertzāles Lielās zāles skatuves koncertu sniegs perkusiju trio "Tigue" no Ņujorkas un pazīstamais Kalifornijas kvartets "Deerhoof". Koncerta pirmajā daļā izskanēs Kārsona Mūdija (Carson Moody), Eimijas Garapikas (Amy Garapic) un Meta Evansa (Matt Evans) jeb "Tigue" oriģinālkompozīcijas un kopīgi ar "Deerhoof" šī gada sākumā radītais jaundarbs (pirmatskaņojums notika festivāla "Ecstatic Music" ietvaros šī gada februārī Ņujorkā). Koncerta otrajā daļā kolektīvi kopīgi atskaņos grupas "Deerhoof" albumu "Friend Opportunity" tā pilnā garumā, īpaši aranžētu septiņu mūziķu sastāvam.

Kā mūziķi sevi dēvē paši – powerhouse perkusiju trio – "Tigue" no Bruklinas ir daļēji jaunās mūzikas ansamblis, daļēji ārtroka grupa. Pirms četriem gadiem izdevniecības "New Amsterdam Records" klajā laistajā trijotnes debijas albumā "Peaks" skan gan minimālisma pionieru, gan ārtroka leģendu iedvesmota mūzika, kas faktiski nepakļaujas kategorizācijai. To izskaidro fakts, ka bez trio dalībniekiem tajā dzirdami arī grupu "Yo La Tengo", "Oneida" un "Ex Models" dalībnieki. "Tēlains, no visa cita atšķirīgs, hipnotizējošs un vienlaikus kinētisks neatkarīgās klasiskās, minimālisma, post-rock un trokšņu mūzikas sajaukums," savulaik kategorizēt centies "New York Music Daily".

Pagājušogad dienasgaismu ieraudzījušais albums "Strange Paradise" ir turpinājums pieteikumam ar debiju, taču "dejojamāks, sarežģītāks un pārdomas raisošāks", kā to atzīmējis kāds cits kritiķis.

Pirms ceturtdaļgadsimta bundzinieka Grega Sonjēra (Greg Saunier) dibinātais ansamblis "Deerhoof" tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām neatkarīgās rokmūzikas apvienībām jaunāko laiku vēsturē. Ar sev piemītošo, bieži divdomīgo humoru rakstītā apvienības "oficiālā biogrāfija" ietilpst vien dažos teikumos: "Satomi Macuzaki (Satomi Matsuzaki) spēlē basģitāru un dzied. Gregs Sonjērs spēlē bungas. Džons Dītrihs (John Dietrich) un Eds Rodrigezs (Ed Rodriguez) spēlē ģitāras. Bet kas īsti ir "Deerhoof"? Velns, ja mēs zinātu!".

"Gadu gaitā izdotie četrpadsmit studijas albumi un vairāki citi ieraksti, turnejas un koncerti nozīmīgākajos pasaules festivālos, kā arī sadarbības ar citiem mūziķiem un māksliniekiem un vietas ietekmīgāko gada albumu apkopojumos beigu beigās tomēr būtu ierakstu virkne biezajā "Deerhoof" radošajā biogrāfijā. Enerģiskās un dullās koncertuzstāšanās ārpus iepriekš virspusēji piesauktās "rokmūzikas" žanra robežām atstāj neaizmirstamu iespaidu ne tikai uz klausītājiem, bet arī citiem mūziķiem. Ne velti par saviem iedvesmas avotiem četrotni dēvē gan grupa "Radiohead", ar kuru viņi devušies kopīgā tūrē, gan "Blur" un "Yeah Yeah Yeahs", gan citi mūziķi - Deivs Grols (Dave Grohl), Henrijs Rolinss (Henry Rollins), "Questlove" un daudzi citi," raksta festivāla rīkotāji.

Savukārt sestdien, 9. novembrī, kopīgā koncertā muzicēs amerikāņu dziesminiece, avangarda un tumšās popmūzikas (dark pop) māksliniece Zola Jesus, kopā ar festivāla stīgu kvartetu "Ecstatic Quartet" izpildot gan savas kompozīcijas, gan koncerta pirmajā daļā kvartetam atskaņojot amerikāņu laikmetīgās mūzikas opusus.

Nika Danilova, kuras dzimtas saknes rodamas Krievijā, Ukrainā, Vācijā un Slovēnijā, ar skatuves vārdu Zola Jesus pazīstama jau vairāk nekā desmit gadus. Klasiskās operdziedāšanas pieredze apvienojumā ar trokšņainu, tumsnēju un melodramatisku popmūziku, ko kāds, iespējams, dēvēs arī par "avangardisku", ātri vien pēc pirmo singlu klajā nākšanas pievērsa māksliniecei ne tikai itin plašu klausītāju, bet arī kolēģu uzmanību. Debijas albumā ieklausījās Karina Elizabete Dreijere (Karin Elisabeth Dreijer) un uzaicināja Zola Jesus par Fever Ray Eiropas turnejas īpašo viešņu. Tāpat arī britu apvienība "The xx". Savukārt "M83", "Orbital" un citi Nikas neatkārtojamo balsi vēlējušies dzirdēt savos studijas ierakstos.

Pirms pāris gadiem mūziķe ir atgriezusies Viskonsinas štatā, uz kurieni kopā ar vecākiem bērnībā tik ļoti nav gribējusi pārcelties no saulainās Fīniksas. Kā atzīst pati, mežā, pašas celtā mājiņā viņa šobrīd jūtas vislabāk, un tur tapis arī Zola Jesus pēdējais, tumšākais un personīgākais albums "Okovi", kurā ietvertie skaņdarbi kopā ar stīgu kvartetu izskanēs arī koncertā Ventspilī.

Visbeidzot, pirmais festivāls "Ecstatic Music" Ventspilī noslēgsies ar koncertu svētdienas pēcpusdienā, kad "Ecstatic Quartet" pirmo reizi Latvijā atskaņos gan Kerolainas Šo darbus, piedaloties pašai autorei, gan festivāla kuratora un komponista Džada Grīnsteina (Judd Greenstein) mūziku.

Kerolaina Šo ir mūziķe no Ņujorkas. Vokāliste, vijolniece, komponste un producente, kura 2013. gadā saņēma Pulicera balvu mūzikā par darbu "Partita astoņām balsīm". Viņa ir gados jaunākā māksliniece, kura šo balvu saņēmusi, turklāt, saņemtā atzinība ir vismaz ar divkāršu svaru – kompozīcija radīta viņas pašas pārstāvētajam, "Grammy" balvu ieguvušajam vokālajam ansamblim "Roomful Of Teeth".

Ne tikai iegūtie apbalvojumi un formālie ieraksti radošajā biogrāfijā (piemēram, studijas Jeila universitātē un Prinstonā, pasniedzējas darbs Ņujorkas universitātē), bet arī klausītāju un kritiķu atzinība, nerimstošās radošās sadarbības ar izcilākajiem pasaules mūziķiem un personībām Kerolainu Šo padara par vienu no spilgtākajām savas paaudzes amerikāņu māksliniecēm akadēmiskajā mūzikā. Viņa sacerējusi skaņdarbus izcilajam amerikāņu soprānam Renē Flemingai (Renee Fleming) un pianistam Ainonam Barnatanam (Inon Barnatan), viņai opusus pasūtījis Sietlas simfoniskais orķestris, Losandželosas filharmonija un Džuljarda skola, kuras radošā partnere viņa ir. Viņa kā producente ir strādājusi pie Kanjes Vesta (Kanye West) un NAS albumiem un dzirdama "The National" ierakstos, Kerolainai Šo patīk dzeltenā krāsa, ūdri, Bēthovena 10. Stīgu kvartets, Mocarta operas, Kinheivena, rozmarīna smarža un draņķīgas mandolīnas skaņa.

Biļetes uz pirmā pārsteidzošās mūzikas festivāla "Ecstatic Music Ventspils" koncertiem tirdzniecībā "Biļešu paradīze" tīklā nonāk 10. septembrī. Pārdošanā arī visu trīs koncertu abonementi par izdevīgāku cenu. Tuvojoties festivālam, biļešu cena pieaugs.

Jau ziņots, ka "Ecstatic Music" festivāls, kas Ņujorkā notiek kopš 2011. gada turpmāk arī Ventspilī kļūst par ikgadēju novembra mēneša tradīciju. Ja latviski tulkots uz "ekstātiskās mūzikas festivāls" nosaukums varētu šķist neviennozīmīgs, tad visai precīzi tā būtību raksturo epitets "pārsteidzošā mūzika" un kuratora Dž. Grīnsteina paustais: "Kad māksliniekiem uzdodu jautājumu par to, ko viņi gribētu izdarīt tādu, ko nav darījuši nekad iepriekš, festivāla koncerti sniedz atbildes uz šo jautājumu!"