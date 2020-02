Eimija Andersone un Lolita Ritmanis Rīgā ierakstīs jauna koncertuzveduma mūziku

Pirmdien, 24. februārī, Rīgā ieradīsies ievērojamā amerikāņu diriģente un producente Eimija Andersone (Amy Andersson) un izcilā latviešu komponiste Lolita Ritmanis, lai sadarbībā ar latviešu mūziķiem ierakstītu koncertuzveduma “Women Warriors: The Voices of Change” (“Varones: Pārmaiņu balsis”) muzikālo materiālu.

Līdz pat 2. martam Eimija Andersone un Lolita Ritmanis kopā ar Losandželosā dzīvojošo skaņu inženieri Marku Mattsonu un Vari Kurmiņu (Latvija) Latvijas Radio 1 studijā ierakstīs visus 19 skaņdarbus. "Women Warriors: The Voices of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis") orķestra ierakstam sadarbībā ar Edgaru Saksonu tiks atlasīti mūziķi no labākajiem Rīgas orķestriem, turklāt ieraksta laikā tiks filmēti materiāli gaidāmajai dokumentālajai filmai "Women Warriors: The Voices of Change" ("Varones: Pārmaiņu balsis"), kuru paredzēts sūtīt uz filmu festivāliem un izmantot reklāmas materiālos īpašiem projektiem ar orķestriem un universitātēm.

Jāpiebilst, ka ieraksts taps tajā pašā studijā, kurā pērn Lolita Ritmanis ierakstīja mūziku kara drāmai "Dvēseļu putenis", kuras pirmizrāde Latvijā notika pagājušā gada rudenī. Filma piedzīvoja lielu popularitāti, piecu nedēļu laikā to noskatījās 207 892 cilvēki.

Atgādinām, ka koncertuzvedums un Eimijas Andersones diriģētais orķestris "Orchestra Moderne" triumfālu pirmizrādi un debiju piedzīvoja pagājušā gada 20. septembrī Ņujorkā, Linkolna centrā. Šā darba divpadsmit daļas atspoguļo 800 gadu cīņu par sievietes tiesībām un cilvēktiesībām. Desmit komponistes radīja orģinālskaņdarbus sinhronizācijā ar dokumentālo filmu (tā tapa paralēli koncertprogrmmai), turklāt koncertā arī iekļautas dziesmas un solistes. Amerikā dzīvojošā latviešu komponiste Lolita Ritmanis vērienīgajam koncertuzvedumam komponējusi trīs daļas, turklā, pateicoties viņas aktivitātēm, fināla skaņdarbā "We Rise" ("Mēs ceļamies") skaņdarba pirmatskaņojumā Linkolna centrā piedalījās Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara" (diriģentes Airas Birziņas vadībā.) Prese un klātesošā publika sveica "Women Warriors" autores, māksliniekus un diriģenti par sniegto unikālo pieredzi, bezprecedenta sadarbību, sociālo ietekmi un spēju iedvesmot cerību un drosmi.

Gatavojoties šim ierakstam, diriģente un producente Eimija Andersone pauž: "Ir aizraujoši sadarboties ar Lolitu Ritmanis, ierakstot šo monumentālo projektu Rīgā. Kopā strādājot Kārnegija zālē un Linkolna centrā, mēs tagad atkal sadarbosimies ar augstākā līmeņa klasiskajiem mūziķiem Latvijā, lai ierakstītu iedvesmojošo mūziku no "Women Warriors" skaņu celiņa.

Savukārt komponiste Lolita Ritmanis atzīst: "Ir gods sadarboties ar Eimiju pie šī vēsturiskā projekta. Dalība monumentālajā pirmizrādē Ņujorkā bija elpu aizraujoša pieredze, un tagad mums šī pieredze jāsniedz cilvēkiem visā pasaulē. Es ceru, ka mūzika tiks ierakstīta kopā ar dažiem izcilākajiem izpildītājiem Latvijā. "