Eltons Džons izziņo jaunu albumu, kas tapis mājsēdes laikā

Popmūzikas veterāns Eltons Džons izziņojis, ka šā gada oktobrī tiks izdots jauns albums, kas tapis pandēmijas mājsēdes laikā, turklāt tā tapšanā piedalījušās dažādas A klases zvaigznes.

Albumā, kura nosaukums ir "The Lockdown Sessions", piedalās visdažādākie mūziķi - Dua Lipa, Stīvijs Vonders, Nikja Mināža, Stīvijs Niks, grupa "Gorillaz", reperis Young Thug, grupas "Pearl Jam" līderis Edijs Veders, kantrī mūzikas dziedātāja Brendija Kārlaila un citi. Lielākā daļa mūziķu ierakstos piedalījušies attālināti.

Plānots, ka albums tiks izdots šā gada 22. oktobrī.

"Vairākas ierakstu sesijas notika attālināti, ar "Zoom" starpniecību. Tas ir kaut kas, ko iepriekš nebiju darījis. Daži ieraksti notika klātienē, ievērojot stingras drošības normas," paziņojumā par jauno albumu vēsta Eltons Džons.

Mūziķis arī uzsver, ka dziesmas, pie kā strādāts, visas bijušas ļoti interesantas un daudzveidīgas, atšķirīgas no iepriekš darītā. Viņš to sauc par nonākšanu jaunā teritorijā, ārpus komforta zonas. "Un tas es sapratu, ka tajā visā man ir kaut kas pazīstams. Savas karjeras sākumā, 60. gados, es strādāju kā sesiju mūziķis. Darbs ar dažādiem citiem mūziķiem mājsēdes laikā man par to atgādināja. Ir noiets pilns aplis, es atkal biju sesiju mūziķis. Un joprojām tas ir kā sprādziens," vēsta Eltons Džons.

Desmit no 16 albumā iekļautajām dziesmām ir jauni skaņdarbi, savukārt jau labi zināmās Eltona Džona dziesmas pārtapušas jaunās versijās.

Plānots, ka šoruden Eltons Džons atsāks savu pandēmijas dēļ pārtraukto atvadu turneju "Farewell Yellow Brick Road". Pirmais koncerts notiks 28. septembrī Kopenhāgenā, Dānijā.