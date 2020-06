Eltons Džons sociālajos tīklos publicējis latviešu vijolnieka Roberta Balanas video

Populārais mūziķis Eltons Džons ceturtdien, 11. jūnijā, savos oficiālajos "Facebook" un "Instagram" kontos publicējis jaunā latviešu vijolnieka Roberta Balanas video, kurā viņš spēlē Džona dziesmu "I'm Still Standing".

"Nesen saņēmu šo Roberta Balanas video un tas, manuprāt, ir tik fanatastisks, ka vēlos ar to dalīties. Roberts šobrīd studē Karaliskajā mūzikas akadēmijā (Royal Academy of Music) un ir sagatavojis šo skaņdarbu Akadēmijas prestižajām Reģenta svinībām, kas bija ieplānotas maijā, kur mēs būtu satikušies," raksta Eltons Džons.

Mūziķis novērtē šo savas dziesmas versiju kā tik labu, ka to nedrīkst laist zudumā. Tāpat viņš pauž cerību, ka varēs jauno talantu satikt klātienē un dzirdēt viņa vijoļspēli.

Dziesma "I'm Still Standing" ir no Eltona Džona 1983. gada albuma "Too Low for Zero".

Roberts Balanas debitēja Londonas Karaliskajā festivāla zālē (Royal Festival Hall)16 gadu vecumā, bet pēdējā laikā mūzikas pasauli pārsteidzis ar saviem virtuozajiem solo vijoles aranžējumiem, kas viņu padarījuši par regulāru viesi "Classic FM", "Scala' un BBC 3 radio stacijās. Roberts ir koncertējis prestižākajās pasaules koncertzālēs, tajā skaitā Vigmora zālē un Karalienes Elizabetes zālē Londonā, Santori zālē Tokijā, Kērnera zālē Toronto. Viņš šobrīd ir viens no sešiem mūziķiem un vienīgais vijolnieks, kas tıka izvēlēts Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas Mākslinieku diploma programmai. Kopā ar Robertu šajā programmā ir arī viņa māsa čelliste Margarita Balanas.