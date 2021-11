Emijas Vainhausas piemiņas lietas izsolē pārdotas par vairāk nekā trīs miljoniem

Dziedātājas Eimijas Vainhausas (1983-2011) apģērbs un piemiņas lietas no viņas mājokļa izsolē pārdotas par vairāk nekā trīs ar pusi miljoniem eiro.

Kopumā izsolē Losandželosā, ASV pārdoti 800 priekšmeti, vēsta ārvalstu mediji.

Piemēram, kleita, ko dziedātāja nēsāja savā pēdējā publiskajā koncertā, pārdota par vairāk nekā 210 tūkstošiem eiro. Dzeltenā, svītrotā minikleita Vainhausai bija mugurā koncertā Belgradā 2011. gada jūnijā, mēnesi pirms viņas aiziešanas mūžībā. Pārdošanas summa ir aptuveni 16 reižu lielāka nekā tās oriģinālā vērtība.

Viena no relikvijām, kas nonākusi zem izsoles āmura bija arī sarkana, sirds formas zīmola "Moschino" somiņa, kas dziedātājai bija līdzi uz "Brit Awards" ceremoniju 2007. gadā, kad viņa saņēma balvu kā labākā britu dziedātāja, bet albums "Back to Black" tika godināts kā labākais britu mūzikas ieraksts.

Savukārt melnais zīmola "Temperley London" bikškostīms, kas Vainhausai bija mugurā, kad viņa uzstājās Nelsona Mandelas 90. dzimšanas dienas pasākumā, pārdots par 105 tūkstošiem eiro.

Tāpat faniem bija iespēja iegādāties ielas nosaukuma metāla plāksni "Camden Square" no Kamdenas rajona Londonā, kur mitinājās dziedātāja.

Visi ienākumi no izsoles nonāks Eimijas Vainhausas vecāku dibinātajā fondā, kas palīdz jauniešiem ar atkarību problēmām.

Daži no priekšmetiem, pirms tie nonāks pie jaunajiem īpašniekiem, vispirms tiks deponēti izstādē "Amy: Beyond the Stage" Londonas dizaina muzejā Kensingtonā. Izstāde tiks atklāta šā gada 26. novembrī.

Britu mediji un mūzikas kritiķi Eimiju Vainhausu dēvē par vienu no savu paaudzi definējošajām un spilgtākajām dziedātājām un dziesmu autorēm. Viņas zināmākie hiti ir dziesmas "Rehab", "Back to Black", "Love is a Losing Game" un citas.

Emija Vainhausa mira 27 gadu vecumā no alkohola pārdozēšanas 2011. gada jūlijā.