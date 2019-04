'Es izvēlējos būt vilks'. Valters Pūce par 'Dagambu' un spēlēšanos ar aizliegto

Atgriežoties pie jūsu koncertprogrammām – atmiņā uzaust mana pērnā gada saruna ar Vestardu Šimku. Viņam bija programma "Bahs un Šimkus", kurā atskaņoja deviņas Baha korāļprelūdijas un deviņas viņa paša "sapņu ainas", kas radušās kā atbildes reakcija un turpinājums iepriekš noklausītajiem Baha skaņdarbiem. Kā šīs it kā starpdisciplinārās koncertprogrammas top jūsu gadījumā?

Mums vispār ir diezgan līdzīgi. Mums gan mēdz būt ne tikai turpinājums un atbilde, bet arī kāds pretstats. Piemēram, mēs varam paradīt klasiku "tīrā" veidā, bet pēc tam likt pretī mūsdienas. Ir ļoti daudz variantu, kā to darīt. Instrumentālajai mūzikai ir viens pluss un mīnuss vienlaikus – nav vokāla. Tevi saprot visur, nav valodas barjeru. Savukārt vienlaikus tas ir mīnuss, jo tavām aranžijām ir jābūt tik interesantām, lai aizpildītu vokālista trūkumu.

Bet mūsu gadījumā ar turpinājumu vien ir par maz. Ir jāizdomā strīds, konflikts, lai nebūtu garlaicīgi un cilvēkam negribētos iet prom. Mēs bieži spēlējam arī festivālos, kur cilvēki stāv kājās. Mūsu uzdevums ir izdarīt tā, lai mūsu uzstāšanās laikā viņi neietu pirkt alu. Ja tu noturi klausītāju uzmanību, tad cepuri nost! Šajā ziņā mēs esam auguši tieši festivālos. Kāpēc lai es to slēptu – mēs diezgan bieži uzstājamies arī korporatīvos pasākumos, kur reizēm mūs nezina, un līdzīgi ir arī festivālos. Mēs esam auguši tādā vidē, kur visu laiku ir jānotur uzmanība. Tas ir ļoti forši, jo tagad, kad ir lielie koncerti, tie ir interesantāki, katrs skaņdarbs ir kaut kas jauns. Garlaicīgi tiešām nav! Bet tas ir tikai tāpēc, ka mums spiestā kārtā bija jāveido aizraujoša programma.

Ja nebūtu šo spiedīgo apstākļu, jūs spēlētu savu garlaicīgo repertuāru?

(smejas) Būtībā tā jau arī ir! Man bieži vien patīk arī kaut kas tāds... lirisks un lēns. Varu meditēt ar čellu un "aizpeldēt", bet es šaubos, vai kādam citam tas arī būs interesanti. Es domāju par cilvēku, kurš nāk mūsos klausīties.

Vai šāda spriedzes uzturēšana neiedzen kādā brīdī radošajā strupceļā? Negribas nospļauties un nobļauties: "Ja mēs neesam jums vajadzīgi tādi, kādi esam, tad nu pie velna!"?

Bet mēs jau tādi esam! Ir divi veidi, kā mākslinieki strādā. Viens veids – taisa mākslu egoistiski tikai sev, viņam ir vienalga, ko citi par to saka. Tas arī ir forši. Bet mūsu veids ir tas otrs, proti, mēs uztveram uzstāšanos kā dialogu ar klausītājiem. Viņi ar saviem aplausiem mums atbild. Jā vai nē. Starp citu – viens no koncertiem Glastonberijā notika zem zemes, alā, it kā uz slepeni izbūvētas skatuves, kur nāk pats Glastonberijas direktors Maikls Īviss un ved, piemēram, Krisu Mārtinu no "Coldplay" ballēties. Nosacījumi tur ir tādi kā viduslaiku teātrī – nav elektrības, ir tikai sveces, uz skatuves kāpj mākslinieki un spēlē, bet pēc tam notiek šis (rāda ar īkšķi uz augšu un uz leju). Ja nepatīk, tad ūjina nost, un nāk atkal nākamais. Kā gladiatoru cīņās.

Diezgan brutāli.

Brutāli, tieši tā! Bet tāda ir pasaule. Tu vari egoistiski darīt to, ko tev gribas, bet tad sēdi mājās!