'Eurosonic' mūziķu skatē Latviju pārstāv 'Very Cool People'

No trešdienas, 16. janvāra, līdz 18. janvārim Nīderlandes pilsētā Groningenā norisinās festivāls Eurosonic 2019, kurā piedalās arī latviešu džeza grupa "Very Cool People", portālu "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāvji.

"Eurosonic jau 20 gadus tiek rīkots ar EBU (Eiropas Raidorganizāciju apvienības) atbalstu un šis ir pasākums, kas būtiski ietekmē gaidāmās sezonas festivālu programmas un jauno mūziķu starptautiskās karjeras. "Eurosonic" konferenci apmeklē arī Latvijas Radio 5 – "Pieci.lv" dīdžejs Toms Grēviņš.

Grēviņš apmeklē pasākumu klātienē, lai dzirdētu jauno Eiropas mākslinieku uzstāšanos un sekoti līdz arī latviešu māksliniekiem Groningenā: ""Eurosonic" konference ik gadu ir svarīgs Eiropas jaunās mūzikas spogulis, kas ļauj saprast jaunākās populārās mūzikas tendences un izdarīt secinājumus par gaidāmajām debijām. Kopā ar koncertu/festivālu rīkotājiem arī mūzikas žurnālistiem un dīdžejiem šī ir lieliska iespēja pārbaudīt jauno izpildītāju dzīvo koncertu kvalitātes". Toma Grēviņa redzētajam un dzirdētajam konferences laikā var sekot līdzi "Pieci.lv" "Instagram" kontā.

"Eurosonic" ietvaros trīs dienu garumā norisinās gan jauno grupu koncerti, gan izglītojoši un vērtīgi semināri mūzikas producentiem, mūziķiem un citiem nozares profesionāļiem. Festivālu ik gadu apmeklē vairāk nekā 300 mūziķi un 4000 mūzikas profesionāļi, producenti, festivālu rīkotāji, ierakstu kompāniju pārstāvji, ka arī vairāki desmiti tūkstoši apmeklētāju. Eiropas valstu jaunajiem mūziķiem tā ir iespēja uzrunāt starptautiskas auditorijas un iepazīstināt ar sevi mūzikas industrijas profesionāļus, kā arī piedalīties vērtīgos semināros un dibināt jaunus kontaktus.

Uzstāšanās "Eurosonic" ir būtisks pasākums ikvienam mūziķim, kurš cer izveidot starptautisku karjeru. Arī tādu pazīstamu mūziķu kā Adele, The XX un Igauņu grupas "Ewert And The Two Dragons" ceļš pie visas pasaules klausītājiem sācies šajā pasākumā. Eiropas svarīgāko mūzikas festivālu pārstāvji tieši konferences skatēs izvēlas labākās jaunās grupas savām festivālu programmām.

Ik gadu Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) biedri konferencei "Eurosonic" var nominēt kādu no Eiropas jaunajiem mūziķiem. "Pieci.lv" dalībai vērtīgajā pasākumā līdz šim ir izvirzījuši rokenrola lietpratējus "The Big Bluff", elektroniskās mūzikas pārstāvjus "Bandmaster" un DJ Makree.