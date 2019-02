Rīgā, koncertzālē "Palladium" 9. februārī uzstāsies pazīstamā igauņu indie rock grupa "Ewert and the Two Dragons", portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Viena no šā brīža populārākajām Igaunijas grupām Rīgā prezentēs savu jaunāko albumu "Hands Around The Moon". Albuma turneja aizsākās jau 17. janvārī ar koncertu Tallinā.

Savukārt nupat aizvadītajā Igaunijas mūzikas balvu pasniegšanā ansamblis saņēma trīs balvas – kategorijās "Labākā gada grupa", "Labākais roka albums", un "Labākais gada albums", par "Hands Around The Moon".

"Ar patīkamu satraukumu gaidām iespēju atkal atgriezties Rīgā un "Palladium" koncertzālē. Aizvadīti pirmie turnejas koncerti un esam patiesi priecīgi spēlēt mūsu jaunākās dziesmas lieliskai publikai, mūsu draugiem Rīgā un Latvijā – vietā, kas vienmēr bijusi mums nozīmīga," stāsta grupas ģitārists Erki Pernoja.

Jau albumu "Hands Around The Moon" grupa laida klajā 2018. gada novembrī. 11 dziesmas, kuru radīšanas procesā grupa eksperimentēja ar dažādiem producentiem, līdz nonāca pie veiksmīgas sadarbības ar Sanderu Molderu no Igaunijas.