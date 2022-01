Februārī Mežaparka Lielajā estrādē aizsāksies pašmāju alternatīvās mūzikas koncertu cikls

18. februārī ar grupu "Das Sonntags Legion" un "Tribes of the City" koncertu tiks atklāts muzikālais cikls "Ceļabiedri", kurā klausītājiem dažādas alternatīvās mūzikas grupas stāstīs katra savu ceļu, apvienojot muzikālo skanējumu ar vizuālo apdari. Atjaunotajā Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē tiks ieskandināti četri dažādi koncerti, kas klausītajiem piedāvās līdztekus mūziķiem izstaigāt viņu ceļus, atkalredzēties ar iemīļotām grupām vai iepazīst jaunas muzikālās apvienības, portālu "Delfi" informēja cikla rīkotāji.

Muzikālo apvienību "Das Sonntags Legion" veido mūziķi no vairākiem Latvijas neatkarīgās mūzikas ainavā zināmiem ansambļiem – "Soundarcade", "S.I.L.S.", "Tesa", "Band versus Music" – Ģirts Strumpmanis (vokāls, ģitāra), Lauris Ābele (ģitāra), Raitis Ābele (ģitāra, mandolīna), Ivars Kalvis (bass), Jānis Burmeisters (bungas) un Madara Fogelmane (čells, vokāls). "Das Sonntags Legion" skanējumā oriģināli apvienoti psihedēlijas, post-grunge, folka un kamermūzikas elementi. Grupas daiļradi raksturo gan trīsminūšu instrumentālas, liriskas poēmas, gan vairāk nekā desmit minūšu garas "simfonijas" ar ģitāras solo un stīgu aranžijām. Grupa ir izdevusi divus albumus "Acid Rain Will Eat Our Culture" un "Gute Nacht In The Middle Of The Sea" ierakstu izdevniecības "Naba Music"/ Melo records" paspārnē.

Savukārt "Tribes of the City" ir atmosfēriska šūgeiza grupa, kas kopš 2003. gada izdevusi četrus studijas ierakstus. Grupas jaunākais albums "Rust and Gold" 2019. gadā ieguvis Austras balvu, kā arī ticis nominēts prestižajai Eiropas neatkarīgās mūzikas balvai "IMPALA". Gadu gaitā grupas dzīvais skanējums ir kļuvis vēl dziļāks un izteiksmīgāks, teksti kļuvuši tiešāki un video - eksperimentālāki. "Tribes of the City" apvienību veido Sergejs Jaramišjans (ģitāra), Ksenija Sundejeva (vokāls, ģitāra), Ints Barkāns (bungas), Jānis Liepiņš (bass) un Ivars Pommers (ģitāra).

Cikla nākamie koncerti plānoti 1. aprīlī, 9. jūlijā un 9. septembrī. Tajos piedalīsies grupas "Tesa", "Pamirt", "Eschatos" un "Zintnieks". Cikla noslēdzošais koncerts notiks brīvā dabā – Mežaparka Lielās estrādes pakājē, kad skatītājiem tiks piedāvāts īpašs pārsteigums.