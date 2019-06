Festivālā 'Ad Lucem' viesosies pasaules mūzikas ansamblis 'Constantinople'

No 26. līdz 30. jūnijam norisināsies 18. Introvertās mākslas festivāls "Ad Lucem", kurā ar vienīgo koncertu Baltijā viesosies pasaules mūzikas ansamblis "Constantinople" no Kanādas. Kija Tabasjans un Šarbels Rūana uzstāsies 30. jūnijā, pulksten 19.00, Spīķeru koncertzālē, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Iedvesmojoties no senās pilsētas, kas apgaismoja Austrumus un Rietumus, ansamblis "Constantinople" tika dibināts 1998. gadā Monreālā, Kanādā. Ansambļa radošās izpētes teritorija ir ļoti plaša – no viduslaiku manuskriptiem līdz mūsdienu estētikai, no Vidusjūras Eiropas līdz Tuvo Austrumu tradīcijām. Tā ietver ne tikai ģeogrāfiskos, bet arī vēsturiskos, kultūras un personības aspektus. Būdami komponisti un instrumentu virtuozi, mūziķi kā pieredzējuši ceļotāji ir izpētījuši plašu mūzikas ceļu loku, meklējot iedvesmu šajos avotos un atklājot arvien jaunus apvāršņus.

Mūziķi apvieno ūdu un sītaru muzikālā dialogā starp arābu Maqam un persiešu Dastgāh stiliem. Kultūras un vēstures robežas tiek pārkāptas, lai tās atkal savienotu, un šī izpratne par piederību vairākām laika telpām abiem mūziķiem ir tikpat vienkārša kā elpošana. Ansamblis Constantinople ir ievērojama vienība pasaules mūzikas kartē – ansambļa kontā ir vairāk nekā 40 programmu, kas guvušas atzinību visā pasaulē, ierakstītas un pārraidītas Eiropas un Kanādas radio sabiedrībās, izdoti 16 albumi un sniegti koncerti ap 140 pilsētās 28 pasaules valstīs.

Kija Tabasjans (Kiya Tabassian) ir ansambļa "Constantinople" mākslinieciskais vadītājs un viens no tā līdzdibinātājiem. Dzimis Teherānā, Irānā, Kija 14 gadu vecumā kopā ar ģimeni emigrēja uz Kvebeku, paņemot līdzi arī iegūtās zināšanas senajā persiešu mūzikā, īpaši sītaras spēlē un vokālajā mākslā. Tabasjans uzstājies visā pasaulē un piedalījies daudzos eklektiskos projektos. Sadarbībā ar "The Atlas Ensemble" (Nīderlande) un "The Atlas Academy", kurā kopš 2009. gada ir pasniedzējs, piedalījies projektā, kura mērķis ir sasaistīt mūsdienu mūziku ar mutvārdu tradīcijām. Rakstījis mūziku Monreālas simfoniskajam orķestrim, "Nouvel Ensemble Moderne", EBU (European Broadcasting Union), dokumentālajām un mākslas filmām, un kopš 1996. gada regulāri sadarbojas ar Kanādas Radio. 2017. gadā viņš tika nominēts kā asociētais mākslinieks prestižajā festivālā "Rencontres musicales de Conques".

Šarbels Rūana (Charbel Rouhana) ir viens no labākajiem ūda spēlētājiem Libānā. Dzimis 1965. gadā Beirutas ziemeļdaļā, Šarbels mācījās mūziku Svētā Gara universitātē Kaslibā, iegūstot diplomu ūda spēlē (1986) un maģistra grādu muzikoloģijā (1987). Izveidojis jaunu metodiku ūda spēlē. Šarbels Rūana kopš 1984. gada ir uzstājies koncertos un festivālos daudzās valstīs, komponējis un sadarbojies ar horeogrāfu Abdulu Halīmu Karakallu (Caracalla). Vairāku nacionālo godalgu ieguvējs. Mūziķis uzskata, ka Austrumu-arābu mūzika piedzīvo tradicionālo instrumentu renesansi, it īpaši ūds, kas ir senākais no instrumentiem un vienmēr bijis saistīts ar tradicionālo dziedāšanu un klasisko arābu mūziku. Šarbela kompozīcijām ir izdevies transformēt šo tradicionālo instrumentu daudznacionālā, mūsdienīgā instrumentā, kas spēj sazināties ar citām kultūrām un mūziku, akcentējot Austrumu-arābu stilu.

Šī gada Introvertās mākslas festivāla "Ad Lucem" izskanēs arī emocionāli dziļās J.S.Baha svītas vēl nedzirdētā skanējumā, kuras atskaņos čellists un Krētas liras spēles meistars Jorgs Kaludis (Yiorgos Kaloudis) no Grieķijas, kā arī izcilās latviešu koklētājas Laimas Jansones sniegums kopā ar pašas izveidoto koklētāju kopu "Austras Koks". Katru koncertu, sagaidot klausītājus, ieskandinās Anta Eņģele ar monohorda skaņām. Oktāvas monohords ir akustisks stīgu instruments ar 60 stīgām (30 virstoņu un 30 basa stīgām), kura skaņas vibrācija rada īpašu atmosfēru, dziļi un maigi ievibrē visu klausītāja ķermeni, ļauj atslābināties un noskaņoties. Monohordu plaši izmanto mūzikas terapijā, skaņas masāžā, relaksācijā.

Introvertās mākslas festivāls "Ad Lucem" kopš 2002. gada izceļ garīgumu kā mākslas darba virsvērtību un izvirza to kā galveno mākslinieciskā izpildījuma kritēriju. Festivāls ar mākslas spēka palīdzību aicina ikvienu pievērsties savai iekšējai pasaulei, meklēt ceļu uz pašatklāsmi un gaismu sevī, uzrunājot gan pieredzējušu meklētāju, gan nesagatavotu klausītāju, kam šāds mākslas pārdzīvojums spēj dot nozīmīgu impulsu jauna iekšējas attīstības ceļa sākumam.

Biļetes uz festivāla "Ad Lucem" koncertiem pieejamas "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.

Plašāka informācija par Introvertās mākslas festivālu gūstama festivāla "Facebook" profilā.